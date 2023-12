Quant consumeixen els llums de Nadal i com afecten a la factura de la llum?

Decoració nadalenca en una llar (artfolio / freepik)

La temporada nadalenca comporta l’alegria de les llums que il·luminen tant els nostres carrers com les nostres llars. Tot i això, és crucial entendre l’impacte que aquests llums poden tenir a la nostra factura d’electricitat. Explorarem el consum dels llums de Nadal tant al carrer com a casa, i us donarem alguns consells per a estalviar en aquest període festiu. Nadal ha passat, però encara queda Cap d’Any i fins a Reis.

Quant consumeix l’enllumenat nadalenc d’aquest any?

A mesura que les ciutats es vesteixen amb llums nadalenques, sorgeix la pregunta de quant afecta aquest espectacle la factura d’electricitat dels municipis. Per exemple, a Espanya i segons dades de Grupo Ximénez, la il·luminació nadalenca només representa un 0,01% de la despesa anual en electricitat d’un ajuntament.

Fins i tot en considerar la instal·lació d’arbres de Nadal de dimensions considerables, equiparables al consum d’un assecador de cabells domèstics, l’impacte econòmic continua sent mínim. Aquesta dada revela que, malgrat l’enlluernadora resplendor que guarneix els carrers durant el Nadal, les ciutats poden mantenir un equilibri econòmic sense comprometre significativament els pressupostos energètics.





Quan consumeixen els llums nadalencs que tinc a casa?

En decorar les nostres llars, és essencial entendre el consum elèctric de les llums de Nadal. Per a calcular-ho, verifica la potència en watts (W) dels teus llums i el temps que estan encesos. Utilitzant la fórmula (Potència × Temps) / 1000, obté el consum en quilowatts-hora (kWh). Multiplica aquest valor pel preu del kWh de la factura per a conèixer el cost total.

Per exemple, si uns llums LED de 8W estan encesos durant 10 hores al dia durant un mes, el consum seria de 2.4 kWh. Amb un preu mitjà de 0,1823 €/kWh, el cost seria d’aproximadament 0,44 euros. Optar per llums LED i calcular-ne el consum et permetrà gaudir de la decoració nadalenca sense afectar significativament la teva factura.





Quin tipus de bombeta consumeix més?

Tipus de llums Potència (W) Temps d’encesa (hores/dia) Consum per mes (kWh) Cost mensual Llums tradicionals 25 6 18.75 3.45€ Llums LED 2.5 6 1.875 0.34€ Llums LED de baixa intensitat 1 6 0.6 0.11€





Com estalviar en energia durant el Nadal

Estalviar a la factura de la llum durant les festivitats és possible amb alguns consells pràctics:

. Llums LED i etiqueta energètica: En triar llums LED i revisar-ne l’etiqueta energètica, pots reduir el consum fins a un 90%. Busca classificacions A+ o superiors per a més eficiència.

. Controla l’horari de consum: Si la teva tarifa elèctrica té discriminació horària, evita encendre els llums durant el període punta, ja que pot ser fins a un 40% més costós. Explora tarifes que ofereixin preus fixos i competitius.

. Ús d’endolls intel·ligents: Implementa endolls intel·ligents per a controlar l’encesa i l’apagada dels llums de Nadal, optimitzant-ne l’ús segons les teves necessitats.

. Combina llums amb decoració estàtica: Aprofita la decoració estàtica i limita l’ús de llums en moviment. Això no només redueix el consum, sinó que també ofereix una estètica nadalenca encantadora.

En resum, entendre el consum dels llums de Nadal i adoptar mesures per a reduir-lo no només beneficia la factura d’electricitat, sinó que també contribueix a l’estalvi energètic. Celebrem un Nadal lluminós i sostenible!





Per https://www.elcomparadordeluz.es/