La cursa Sant Silvestre de la Seu arriba a la 15a edició

Cartell de la XV Sant Silvestre La Seu-Memorial Marc Peña Turet

La XV Cursa Sant Silvestre La Seu-Memorial Marc Peña Turet enceta una nova etapa. Com ja és tradició, la prova de comiat de l’any se celebrarà el diumenge 31 de desembre, a la tarda i des de la plaça dels Oms. Enguany, però, la cita presenta novetats, de les quals la més destacada és que l’organització l’assumeix completament el Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, que pren el relleu del Col·lectiu 92-93, que l’ha preparat els darrers anys, i del grup Lokal 23, que l’havia creat ja fa quinze anys.

Un dels objectius de la SantSi La Seu és seguir-se consolidant com una de les curses de comiat de l’any més multitudinàries de Catalunya. Per això, i per a incentivar la inscripció, un any més s’ha previst un obsequi especial per als 1.000 primers inscrits. Aquest regal s’ha fet públic aquesta setmana passada i consisteix en unes mànigues tècniques per a córrer, de color verd fluorescent i de la marca especialitzada 42K, que inclou els logotips dels principals patrocinadors de l’esdeveniment.

L’altra gran novetat és en el recorregut. Un any més començarà a la plaça dels Oms (diumenge, a les 17 hores), però ara la meta serà al carrer de la Regència d’Urgell. Tot i això, es manté un traçat assequible i apte per a tots els nivells, de 3.650 metres i amb molt poc desnivell.





Canvis en el recorregut

En lloc de seguir pel carrer Major, als primers metres la cursa avançarà pel carrer de Sant Domènec per a anar cap al Camí Ral de Cerdanya. En arribar a la rotonda de Bombers, es continuarà pel camí del Parc del Segre, el camí de la Palanca, passeig Joan Brudieu, carrer Lluís de Sabater, carrer Major, placeta de Sant Miquel, carrer Canonges, portal d’Andorra, carrer Major, Fra Andreu Capella, passeig Joan Brudieu i carrer Sant Ot, amb l’arribada al carrer Regència d’Urgell.

D’aquesta manera, segons ha explicat la regidora d’Esports de l’Ajuntament de la Seu, Bàrbara Romeu, es vol potenciar més la presència de la cursa als carrers més comercials del centre de la ciutat. Romeu ha recordat que “per a participar a la prova, només cal tenir ganes de passar una bona estona fent esport en la millor companyia”.





La recollida de dorsals començava aquest divendres

La recollida de dorsals té lloc al Palau d’Esports i començava ahir divendres. També es pot fer al llarg d’avui dissabte, dia 30 de desembre, al matí (10-14 h) i a la tarda (15.30-21 h).

La inscripció és gratuïta i encara romandrà oberta fins a última hora; concretament, fins avui dissabte a les 21 hores. Es pot fer al web de la cursa (www.santsilvestrelaseu.com).