Turijobs llança un informe sobre els beneficis de la col·laboració interregional a Andorra

Primera plana de l’informe de Turijobs sobre Andorra

El darrer informe de Turijobs “La importància de la col·laboració interregional” assenyala la col·laboració interregional com una eina que pot ser molt potent per a connectar empreses i candidats. Gràcies a diverses enquestes, des de Turijobs van detectar que Andorra és una de les regions que més es podia beneficiar d’aquesta col·laboració.

D’una mostra de 1.536 persones, el 87% va afirmar que estaria disposat a traslladar-se a una altra àrea geogràfica per una oportunitat laboral si l’empresa s’ocupés de les despeses d’allotjament. Tot i això, en una mostra de 487 persones, el 73% va afirmar que cap empresa li havia facilitat el trasllat en acceptar una feina en una altra ciutat.

En preguntar als candidats i candidates de la seva plataforma, van detectar, a més, que un 48% mostrava interès a treballar durant la temporada alta de turisme a Andorra, i un 66% estaria disposat a mudar-se a Andorra per acceptar una oferta de feina. Van concloure que Andorra és una àrea que es pot beneficiar enormement de la col·laboració interregional.

A l’informe, Turijobs planteja la col·laboració entre empreses d’Andorra i professionals d’Espanya com una acció enriquidora per a les dues parts. La complementarietat de recursos, la riquesa cultural i el potencial econòmic s’entrellacen a aquesta associació estratègica, enfortint l’oferta turística i generant oportunitats laborals significatives.

La col·laboració interregional té un impacte positiu en el desenvolupament econòmic i social de la regió, ja que genera ocupació, estimula l’economia i afavoreix el desenvolupament sostenible. A més, l’informe presenta diverses propostes i eines per a dur a terme aquesta col·laboració, com ara l’ús de xarxes de col·laboració i contactes o la realització d’acords d’habitatge per a afavorir el trasllat de professionals.





Es pot descarregar l’informe AQUÍ.