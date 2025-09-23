Publicat el reglament del 54è Rally Andorra Històric

L’Automòbil Club d’Andorra (ACA) ha publicat aquest dimarts el reglament del 54è Rally Andorra Històric, prova automobilística de Velocitat i Regularitat que se celebrarà, amb base a Andorra la Vella, els propers dies 14 i 15 de novembre. La prova tindrà 8 trams cronometrats (4 d’ells diferents), amb un total de 70,54 km de velocitat/regularitat, i estarà reservada a 70 equips.
Els vehicles admesos en la categoria de Velocitat són els històrics de competició dividits en 10 classes i distribuïts segons la seva cilindrada i data de fabricació. En aquesta modalitat també hi ha una categoria anomenada Velocitat Open, amb una classificació especifica fora de la general scratch, que es reserva als cotxes més moderns, homologats per a ral·lis i construïts a partir de 2001. Pel que fa als cotxes de Regularitat i Regularitat Sport hauran de ser històrics de sèrie o de competició construïts i homologats fins al 31 de desembre de 2000.
Els pilots i copilots hauran de tenir la seva llicencia esportiva expedida per la federació del seu país, vàlida per a 2025, o acollir-se a la llicencia “de dia” que expedeix l’ACA per a tothom qui la necessiti. Com que tots els trams són en carretera tancada, l’equipament personal té que ser el normal per a competició homologat FIA o autoritzat per l’ACA.
Des d’aquest dimarts, amb l’obertura del termini d’inscripcions, la següent data a tenir en compte serà el 31 d’octubre, dia en el qual es publicarà l’itinerari i el Road-Book. Les verificacions tècniques es faran a la tarda del divendres, 14 de novembre, a l’aparcament Prada Casadet (Andorra la Vella) i la cerimònia de sortida tindrà lloc al Pont de la Rotonda, a les 19 hores d’aquell mateix dia.
El 54è Rally Andorra Històric es correrà el dissabte, 15 de novembre, entre les 9:30 i les 18:40 hores, amb una mitja part entre les 13:49 i les 15:24 hores. Totes les sortides i arribades es faran a l’aparcament Prada Casadet.
Més informació i el reglament del 54è Rally Andorra Històric a: www.aca.ad.