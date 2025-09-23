Es constitueix el Col·legi Oficial de Veterinaris d’Andorra

D’acord amb el termini establert a la Llei 13/2025, de 15 de juliol, de creació del Col·legi Oficial de Veterinaris d’Andorra (COVA), aquest dilluns ha tingut lloc l’assemblea fundacional de l’entitat, “una fita històrica”, que ha agrupat una quarantena de veterinaris entre els que exerceixen actualment la professió a Andorra, ja sigui al sector privat (centres hospitalaris, clíniques i consultoris veterinaris) o bé al sector públic, dins l’àmbit agropecuari o bé dins l’àmbit de la seguretat alimentària, i els que l’havien exercit, però que actualment ja es troben jubilats i que passaran a ser membres fundadors a títol honorífic.
Durant aquesta assemblea s’ha procedit a l’elecció de la junta de govern del COVA, havent estat votada per unanimitat l’única candidatura que s’hi ha presentat, havent resultat elegides les persones i càrrecs següents:
- Jael Pozo, presidenta
- Indiara Tosatti, secretària
- Jordi Giné, tresorer
- Sònia Armengol, vocal
- Josep Casals, vocal
D’altra banda els membres de la candidatura han presentat el seu full de ruta inicial en el que, entre altres accions, es preveu, en primer lloc, iniciar una ronda de trobades amb diferents institucions públiques (Govern, Consell General, etc.), així com el Consell de Col·legis Professionals a efectes de poder-ne formar part.
Les fites principals que s’ha plantejat la nova junta, és regular l’exercici de la professió veterinària a Andorra i aconseguir que els veterinaris siguin considerats professionals sanitaris, atenent que “més enllà de prendre cura de la salut i benestar dels animals, també juguen un rol capital en la vigilància, el control i la prevenció d’aquelles malalties animals que es poden transmetre als humans i, per consegüent, són un agent de prevenció i protecció de la salut pública”.
Un altre objectiu, és el d’establir contactes i relacions amb els col·legis oficials veterinaris dels territoris veïns i treballar perquè socialment es valori i reconegui millor la professió.