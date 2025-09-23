Increment de viatgers a les noves línies de bus des de juliol

Les noves línies de bus sembla que es comencen a consolidar després de les queixes que hi va haver les primeres setmanes. Segons les dades, hi ha hagut un increment de viatgers entre el 2 i el 4% des del mes de juliol, que va passar d’una mitjana de 18.000 viatges al dia a 19.000. El mateix a l’agost i ara al setembre, que també està seguint la dinàmica ascendent. Així ho ha publicat el digital AndorraDifusió.
Un creixement que també s’està donant al servei d’autocars i que està obligant l’Estació Nacional d’Autobusos a replantejar les instal·lacions. Per exemple, l’equipament es prepara per a incorporar nous serveis que responen a les demandes més freqüents dels usuaris. Una de les novetats serà la instal·lació d’una cafeteria abans de finals d’any. La infraestructura també preveu créixer en espai, tot i que encara no hi ha data per a les obres d’ampliació.