Publicat el concurs nacional per a la segona fase de les obres de rehabilitació de la Casa de la Vall

Aquest dimecres, el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) han publicat l’edicte pel qual es convoca un concurs públic nacional per a la contractació de les obres de la segona fase de rehabilitació i adequació de la Casa de la Vall. L’estimació base per a fer tots els treballs és de 968.994,59 € i el termini previst és de cinc mesos un cop s’iniciïn les obres.
La segona fase de les obres de la Casa de la Vall se centrarà a completar treballs ja previstos, a més de noves actuacions i la incorporació d’elements necessaris per a la futura adequació d’espais expositius. Entre els treballs destaca el tancament del passadís de connexió amb el Consell General, la intervenció a la sala del Tribunal de Corts i la creació de rampes accessibles. Tot i això, gran part de les intervencions que es preveuen són de caràcter tècnic, com la climatització o nou cablejat, a més dels arrebossats amb morter que queden pendents o la restauració de portes i finestres per la cara exterior.
Gran part de la inversió prevista, prop d’un terç del global, se l’emporta la renovació integral de tots els llosats de Casa de la Vall, incloses les torres i el colomer, que permetran assegurar la integritat de la coberta de l’edifici i protegir-lo de possibles filtracions d’aigua.
Les empreses concursants han de fer una visita d’obra per a poder elaborar la proposta del servei i d’honoraris, i per a conèixer qualsevol dada d’interès. Aquesta visita es durà a terme el dimarts, 10 de juny, a les 15.00 hores, i al final de la visita els assistents rebran un document acreditatiu d’assistència. Aquesta assistència és una condició necessària per a poder-se presentar al concurs.
Tota la informació i la documentació referent al concurs es pot consultar a la plataforma de contractació pública.