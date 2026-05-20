L’equip nacional femení d’esquí alpí, més polivalent

L’equip nacional femení d’esquí alpí de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) tindrà alguna variació respecte a la temporada anterior. Cande Moreno, Jordina Caminal, Íria Medina i Clàudia Garcia aniran juntes a una mateixa estructura liderada per Xoque Bellsolà com a head coach i Ibon Mintegui com a segon entrenador. Mathis Cottet serà l’skiman. Aquest serà un grup polivalent en el qual es faran les disciplines de descens, supergegant i gegant.
Aquesta estructura unificada farà que entre les atletes es generen sinèrgies que puguin beneficiar-les de cara a obtenir els millors resultats possibles. Així doncs, Bellsolà estarà al capdavant del grup que tindrà diversos objectius, entre la Copa del Món i la Copa d’Europa, depenent de les necessitats de cadascuna de les esportistes. A aquesta estructura s’hi afegirà una persona com a fisioterapeuta a partir del mes d’agost.
Roger Vidosa, director d’alpí de la FAE: “D’aquesta manera, a nivell esportiu aconseguirem sinèrgies entre les quatre atletes. A la Clàudia i a la Íria les pot anar molt bé que tinguin a prop aquesta experiència en velocitat de la Cande i la Jordina, i al contrari passarà el mateix, i això les ajudarà a què cadascuna puguin assolir els seus respectius objectius”.
Xoque Bellsolà, entrenador responsable: “L’objectiu és crear un equip femení potent en el circuit de Copa del Món i Copa d’Europa. Les quatre esquiadores estan en una maduresa com per a generar un equip per a tenir una representació àmplia i sòlida en aquestes competicions, en els pròxims anys, en les disciplines de descens, supergegant i gegant. La clau és fer un bloc conjunt, no tenir corredores només”.