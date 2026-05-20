Myandbank impulsa el futur dels joves amb tres beques de 2.500 € per a estudiar a la universitat

Amb l’objectiu de continuar generant oportunitats reals per als joves del Principat, Myandbank llança una convocatòria de tres beques de 2.500 € cadascuna destinades a estudiants que vulguin iniciar estudis superiors. Aquesta iniciativa neix de la convicció que “l’educació és un pilar fonamental i una peça clau per al progrés individual i col·lectiu, així com del ferm compromís de Myandbank amb la societat andorrana i el seu futur”.
Podran optar a aquestes beques els estudiants amb nacionalitat andorrana o residents legals amb un mínim de cinc anys d’antiguitat al país, que hagin finalitzat el batxillerat o l’equivalent en els diferents sistemes educatius abans de l’1 de juliol de 2026, i que accedeixin per primera vegada a un grau universitari.
El procés de selecció valorarà principalment el mèrit acadèmic, però també tindrà en compte aspectes com la motivació personal de l’estudiant o la participació en activitats extraescolars. La selecció dels estudiants beneficiaris anirà a càrrec d’una comissió creada específicament per a aquesta convocatòria, que garantirà un procés objectiu, transparent i alineat amb els valors de Myandbank.
Les sol·licituds es podran presentar del 8 al 24 de juny de 2026, i la resolució es farà pública el 22 de juliol de 2026. Les bases de participació es poden consultar a la web de Myandbank.
A més, com a part de l’esperit inspirador del projecte, els estudiants seleccionats compartiran el seu camí i aspiracions a través d’un breu vídeo a xarxes socials, contribuint així a motivar altres joves del país a continuar formant-se i perseguir els seus objectius acadèmics.
Amb aquesta iniciativa, Myandbank reafirma el seu paper com a “entitat compromesa amb el desenvolupament social i econòmic d’Andorra, apostant pel talent jove i facilitant eines perquè els estudiants puguin construir el seu futur amb més oportunitats”.
Les bases per a participar en la selecció es poden trobar a la web www.myandbank.com o al perfil d’Instagram @myandbank.