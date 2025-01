Coberta del llibre “Pubertat positiva per a nois”

Títol: Pubertat positiva per a nois

Escriptora: Barbara Pietruszczak

Il·lustradora: Anna Rudak

Editorial: Edicions del Pirata

Pàgines: 208

Edat: De 8 a 12 anys

“Pubertat positiva per a nois” és una aposta per a oferir a les famílies les eines necessàries per a donar suport als seus fills en una etapa crítica del seu desenvolupament. Aquests llibres destaquen pel seu enfocament respectuós i accessible, proporcionant informació fiable per a comprendre els canvis físics i emocionals de la pubertat, al mateix temps que fomenten una actitud positiva cap al cos i les emocions.

Amb històries reals i consells pràctics, ambdós llibres -“Pubertat positiva per a noies” i aquest- es converteixen en guies imprescindibles per a nens d’entre 8 i 12 anys, oferint-los el suport necessari per a afrontar aquesta etapa amb confiança.