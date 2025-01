Perdonar per obtenir la Pau

Mon. Joan Enric Vives

La Jornada Mundial de la Pau 2025, que hem celebrat com cada any el passat dia 1 de gener, té com a tema principal proposat pel Papa Francesc, “Perdoneu les nostres ofenses, concediu-nos la vostra pau”. S’inspira directament en el Parenostre, la pregària fonamental per als cristians, i posa en relleu la necessitat de reconciliació, de perdó i de pau en un món cada cop més dividit i ple de conflictes i enemistats. Posa així l’accent en dos aspectes centrals: En primer lloc el perdó com a camí cap a la pau: recorda que la veritable pau no es pot assolir sense el reconeixement dels errors propis, la capacitat de perdonar i l’esforç per a guarir les ferides del passat. I en segon lloc, la pau com a do diví: cal reconèixer que la pau no és només el resultat dels esforços humans, sinó també una gràcia que cal demanar amb fe i confiança.

És un missatge oportú, ja que arriba en un moment històric en què molts conflictes bèl·lics, tensions polítiques i desigualtats socials han posat en risc la convivència pacífica entre les nacions i els pobles. I concorda amb els esforços del Papa per a promoure una cultura del diàleg, la justícia i la reconciliació global. El Jubileu és temps d’esperança i de justícia, inspirant-se en la tradició jueva que, cada quaranta-nou anys, proclamava un any de clemència i alliberament per a tothom. El Papa Francesc subratlla la necessitat d’escoltar el crit de la humanitat amenaçada per diverses injustícies, com les desigualtats, el tracte inhumà a les persones migrants, la degradació ambiental i les inversions en la indústria militar. I proposa tres accions concretes per restaurar la dignitat de les poblacions i promoure l’esperança:

Condonació del deute extern. Ho reclama als països més rics perquè, reconeixent el deute ecològic, condonin els deutes dels països que no poden retornar-los.



Respecte per la dignitat de la vida humana. Insta a eliminar la pena de mort a totes les nacions del món, afirmant que aquesta pràctica compromet la inviolabilitat de la vida i destrueix tota esperança de perdó i renovació.



Proposa una inversió en el desenvolupament sostenible, destinant un percentatge fix dels fons dedicats a armament per a crear un fons mundial que elimini la fam i promogui activitats educatives en els països més pobres, afavorint el desenvolupament sostenible i combatent el canvi climàtic.

Finalment, el Papa expressa el desig que el 2025 sigui un any en què creixi la pau, una pau real i duradora que neix d’un cor desarmat, disposat a perdonar i a treballar per un món més just i fratern. Es recull així l’aspiració a la conversió i la reconciliació, ja que només a través del perdó, tant rebut com donat, és possible accedir a una pau duradora i autèntica, que és un do per al món sencer, i manifesta una consonància natural amb el significat bíblic i eclesial de l’Any Jubilar. Podran sorgir elements concrets que condueixin a un canvi espiritual, social, econòmic, ecològic i cultural molt necessari. Només a partir d’una autèntica conversió a tots els nivells -personal, local i internacional-, podrà florir la veritable pau, no només en el cessament dels conflictes, sinó també en una nova realitat en què es curin les ferides i es reconegui la dignitat de tota persona.





+Joan-Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell