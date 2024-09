PS: “Comunicat sobre la presumpta comptabilitat paral·lela del Comitè Olímpic Andorrà”

Pere Baró i Susanna Vela, del Grup Parlamentari Socialdemòcrata (Consell General)

Davant les informacions aparegudes en alguns mitjans de comunicació del país sobre una presumpta comptabilitat paral·lela del Comitè Olímpic Andorrà (COA), el Partit Socialdemòcrata “sol·licitem que el Govern es manifesti sobre la qüestió, tot respectant l’autonomia de l’organisme independent”.

“Des del Partit Socialdemòcrata i el seu Grup Parlamentari considerem que l’Executiu ha de comparèixer per a donar les explicacions pertinents, ja que el Comitè Olímpic Andorrà rep subvencions i ajudes públiques. Els socialdemòcrates lamentem profundament la gestió que s’està fent des del COA, tant a nivell econòmic com esportiu, i farem seguiment de la situació per a demanar explicacions a les persones que creiem escaients sobre aquest afer”.