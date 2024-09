El programa Carnet Jove celebra els seus 35 anys de vida

Cartell recordant els 35 anys del Carnet Jove a Andorra (Carnet Jove)

El programa Carnet Jove celebra el seu 35è aniversari i es reafirma com una eina indispensable per als joves del país. Des del seu llançament, el 1988, com a projecte a Andorra la Vella i, posteriorment, en l’àmbit nacional, aquesta iniciativa ha crescut fins a esdevenir una peça clau per als joves d’Andorra, amb més de 9.900 usuaris actius.

La celebració del 35è aniversari és una oportunitat per a refermar el compromís de l’organització amb els joves i la seva capacitat per a crear vincles sòlids amb la comunitat. “Aquest setembre celebrem més de tres dècades oferint oportunitats als i les joves del país, i fomentant el seu accés a la cultura, l’oci, la mobilitat i molt més”, ha manifestat Olalla Losada, presidenta de l’Associació Carnet Jove Andorra, que està formada pels set comuns.

El Carnet Jove ha estat una eina potent de comunicació i interacció amb els joves durant aquests 35 anys, oferint-los nombroses oportunitats en aquesta etapa crucial de la seva vida.

El 1989, Carnet Jove Andorra va esdevenir un projecte de caràcter europeu en signar el Protocol de Lisboa amb l’European Youth Card Association (EYCA). “Carnet Jove Andorra ha tingut un impacte destacable no només a escala nacional, sinó també a escala europea, i ha estat un model a seguir en la promoció de la mobilitat i les oportunitats per als joves”, ha destacat Manel Sánchez, director de l’EYCA.





Un èxit compartit

Aquest èxit ha estat possible gràcies a la col·laboració de diverses parts interessades, tant del sector públic, amb la col·laboració dels set comuns i el Govern, com del privat. També cal destacar la confiança dels joves que han utilitzat el Carnet Jove per a gaudir dels diversos avantatges, així com la seva participació en els diferents projectes i activitats disponibles.





Un aniversari de tots i per a tots

Amb motiu del 35è aniversari, al llarg del mes de setembre, s’han organitzat diverses sorpreses i activitats, tant en línia com presencials, per a celebrar l’efemèride amb la comunitat. Des d’esdeveniments especials fins a sortejos i descomptes exclusius, Carnet Jove Andorra vol compartir els seus 35 anys amb tota la població.

Per a més informació sobre les activitats d’aniversari i com participar-hi, es pot visitar l’App de Carnet Jove Andorra i les seves xarxes socials.