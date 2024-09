Estudiaran la viabilitat d’una residència esportiva de 32 places a la Seu

Ple municipal del mes de setembre a la Seu (RàdioSeu)

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat, aquesta setmana, una moció d’ERC que insta a encarregar abans de l’octubre un estudi de viabilitat econòmica per a la construcció i gestió d’una residència esportiva de 32 places a la ciutat, valorant les opcions d’obra nova o la reforma d’immobles. El text també estipula la creació una taula de treball amb tots els grups municipals per a poder tractar el projecte de forma monogràfica, així com explicar la proposta al Consell Català de l’Esport i al Consell Superior d’Esports per tal de conèixer la seva opinió i, si arriba el cas, obtenir els seu suport a l’hora d’executar les obres. La moció republicana va rebre el vistiplau de l’equip de govern (Compromís), l’abstenció de Junts i el vot contrari de la CUP.

En la defensa del futur equipament, el portaveu republicà, Francesc Viaplana, va incidir en el fet que la Seu d’Urgell acull actualment quatre centres de tecnificació de piragüisme, esquí i esquí de muntanya, amb un total de 22 esportistes que s’allotgen a l’Alberg de Joventut. Viaplana va indicar que l’opció d’una residència per a aquests atletes és una opció a explorar, tenint en compte que les despeses ascendeixen anualment a 130.000 euros. “Una quantitat tant elevada requereix buscar alternatives per a donar el millor servei optimitzant els recursos públics i fixant de forma definitiva l’aposta pels centres de tecnificació a la Seu d’Urgell”, va asseverar.

En nom de l’equip de Govern (Compromís), l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, es va mostrar a favor de la moció assenyalant que l’Ajuntament està en procés de ser propietari dels dos immobles adjacents als antics jutjats, que tindrien un accés directe al Camí de Sota Palau, a tocar de les instal·lacions del Parc del Segre. “Aquesta ubicació permetria revitalitzar el centre històric, i és per això que creiem que és bo estudiar totes les possibilitats -malgrat no ser un projecte estratègic- i buscar posteriorment finançament si hi ha algun espai factible”, va argumentar.

En canvi, la regidora de Junts, Urgell Isús, va optar per l’abstenció puntualitzant que ja s’està utilitzant un equipament públic per a l’allotjament dels esportistes. Isús no creu que sigui adient la ubicació als edificis adjacents dels antics jutjats, “ja que és més eficient millorar, si cal, les instal·lacions de l’Alberg La Valira, que gestiona la Generalitat de Catalunya”.

Per la seva banda, Miquel Albero, regidor de la CUP, va descartar donar suport a la moció perquè la formació cupaire creu que “les prioritats econòmiques a la Seu d’Urgell són altres, com ara una piscina municipal coberta, la residència per a la gent gran o la creació d’habitatge per a gent jove”. Albero també es va preguntar si el consistori urgellenc podria assumir el funcionament d’un equipament d’aquest tipus.