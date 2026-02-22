Proves per a la prevenció del càncer de còlon i recte

El càncer de còlon i recte és una de les formes de càncer més freqüents. Tot i això, és una de les malalties més prevenibles si es fan els controls i proves adequades a temps. La detecció precoç augmenta significativament les possibilitats de curació i millora la qualitat de vida dels pacients. Les proves de cribratge són aquelles que es realitzen a persones sense símptomes amb l’objectiu de detectar precoçment lesions precanceroses o càncer en fases inicials.
Les principals proves utilitzades per a prevenir el càncer colorectal són:
- Test de sang oculta a les femtes (TSOF)
- Procediment: Es recull una mostra de femta a casa i es porta al laboratori, on es detecta la presència de sang no visible a simple vista.
- Freqüència: Normalment cada dos anys.
- Destinataris: Homes i dones d’entre 50 i 69 anys amb risc mitjà de càncer colorectal.
- Colonoscòpia
- Procediment: És una exploració endoscòpica que permet visualitzar directament tot el còlon i el recte. Durant la prova es poden extirpar pòlips o prendre mostres de teixit per a analitzar-les. La colonoscòpia requereix una preparació intestinal prèvia i normalment sedació.
- Freqüència: Es fa quan el test de sang oculta a les femtes és positiu o en casos d’alt risc (per exemple, antecedents familiars). També es pot fer com a prova de cribratge cada deu anys en persones amb risc mitjà segons protocol.
- Destinataris: Persones amb resultats positius en altres proves, antecedents familiars de càncer colorectal o certes malalties inflamatòries intestinals.
- Sigmoidoscòpia flexible
- Procediment: Similar a la colonoscòpia, però només explora la part final del còlon i el recte. Permet extreure pòlips i prendre mostres de teixit.
- Freqüència: Cada cinc anys aproximadament, depenent del programa de cribratge local.
- Destinataris: Algunes regions la recomanen com a alternativa al test de sang oculta o per a persones amb risc moderat.
Detectar a temps pòlips o lesions precanceroses permet prevenir el desenvolupament del càncer. Quan es detecta el càncer en fases inicials, les taxes de supervivència superen el 90%. Per això, seguir les recomanacions de cribratge segons l’edat i el risc personal, és clau.