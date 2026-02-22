Andorra Snow Challenge, experiència sobre gel en quatre rodes a Soldeu

L’Andorra Snow Challenge torna a partir d’aquest dilluns, 23 de febrer, una activitat que combina motor, neu, formació i exclusivitat, pensada tant per a apassionats de la conducció com per a qui vol viure una experiència diferent i molt cuidada a Andorra. Es tracta d’un curs de conducció segura sobre neu al circuit Range Rover de Grandvalira, situat al Pla d’Espiolets del sector Soldeu, on els participants poden posar a prova les seves habilitats al volant, així com les capacitats del Range Rover Sport, el vehicle que s’utilitza per al curs.
L’activitat combina tècniques de conducció en superfícies lliscants, amb instructors especialitzats, i proves pràctiques que oferiran una vivència de pura adrenalina als amants del motor, en un entorn controlat i dissenyat específicament per a aquest tipus de conducció.