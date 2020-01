Gran part de la nostra vida es troba guardada en el nostre telèfon intel·ligent. Fotografies, converses, documents, llistes de música i així un llarg etcètera. No és estranyque pràctiques com les còpies de seguretat s’hagin estès entre els usuaris. Segons dades d’una enquesta realitzada per Western Digital amb l’ajuda de YouGov, el 53% dels espanyols realitza còpies de seguretat del seu Telèfon intel·ligent de manera mensual. Aquesta dada contrasta amb les persones que per no haver fet una còpia de seguretat han perdut informació personal rellevant. Aquest segon grup se situa en el 31%.

En el pol oposat trobem a aquelles persones que mai realitzen còpies de seguretat que representen el 18% dels enquestats. Així mateix, també existeixen aquells que realitzen un control molt superior de la seva informació. Malgrat les còpies de seguretat, la informació només està en lloc segur si es fan còpies d’informació en altres dispositius. En aquest sentit, el 13% dels enquestats afirma que duu a terme aquesta pràctica una vegada al mes i el 10% afirma que ho fa una vegada al dia.

En línies generals, 41% dels espanyols consideren que fer una còpia de seguretat externa és una mesura important.

En un altre aspecte ressenyable de l’estudi, es destaca el fet que un gran percentatge d’espanyols ha d’esborrar de manera habitual informació dels seus telèfons perquè s’ha quedat sense espai a l’smartphone. Aquesta xifra se situa en el 74%.

Finalment, l’enquesta analitza un altre aspecte fonamental en els telèfons intel·ligents: el 56% dels usuaris preguntats afirma que carrega el seu telèfon mòbil almenys una vegada al dia.