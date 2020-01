La Seu d’Urgell donarà la benvinguda a Ses Majestats els Reis d’Orient, aquest diumenge 5 de gener, amb una cavalcada en la qual hi col·laboren diverses entitats i col·lectius de la ciutat. La rebuda serà novament una de les més originals i singulars del país, perquè els Reis arribaran a la ciutat amb barques de ràfting pel canal d’aigües braves del Ràfting Parc, on seran acollits per les autoritats locals i per tots els assistents a l’acte. A més a més, per a l’arribada comptaran amb l’ajuda de piragüistes del Club Cadí Canoë-Kayak. I per quart any consecutiu, els Reis vindran acompanyats del personatge del Sr. Pipa, dels patges reials i dels Diables de l’Alt Urgell.

Des del Parc del Segre, Melcior, Gaspar i Baltasar, juntament amb el Sr. Pipa, iniciaran una cavalcada que els portarà pel Camí de la Palanca, el passeig Joan Brudieu, el carrer Lluís de Sabater i el carrer Major, que recorreran de baix a dalt fins arribar a la plaça dels Oms. En aquesta plaça hi haurà instal·lat un photocall perquè tothom que ho desitgi es pugui fer fotos amb el Sr. Pipa, personatge que recull els xumets de nens i nenes que es fan grans.

Tot seguit, a la Sala de Sant Domènec, rebran la clau de la ciutat a mans de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, que els permetrà entrar a totes les cases per lliurar els regals, i recolliran les cartes dels infants, que els podran saludar personalment. La recollida de cartes serà amenitzada per la música de l’orquestra Rolling Band.

Un any més, els Reis aniran acompanyats de les diverses carrosses que han realitzat i guarnit per a l’ocasió les AMPA de les escoles de la Seu i Castellciutat. Tancaran la cavalcada els carboners, la carrossa dels regals i com a novetat d’aquest any la carrossa de la Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell (UBSU).

Els Reis a Castellciutat

Melcior, Gaspar i Baltasar també seran rebuts a Castellciutat. En aquest cas, la benvinguda es farà dilluns 6 de gener, a les 11 del matí, a la plaça de l’Arbre.