Primers lectors: Pioneres. Dones catalanes que han obert camí

Títol: Pioneres. Dones catalanes que han obert camí

Edat: A partir de 7 anys

Escriptor/a: ROCA, Maria Mercè

Il·lustrador/a: Anna Grimal

Editorial: Barcanova.

Dolors Aleu, Aurora Batet, Francesca Bonnemaison, Lluïsa Casagemas, Mari Pepa Colomer, Míriam Galisteo, Isabel Vilà, Natividad Yarza i tantes altres. Aquesta és una tria personal de Maria Mercè Roca que ha volgut presentar una selecció de quinze dones catalanes capdavanteres en disciplines diferents: dones que van fer per primera vegada alguna cosa que fins aquell moment no s’havia fet mai o que, per contra, només l’havien feta els homes. Pioneres. Dones catalanes que han obert camí és així un compendi de noms provinents del camp de la ciència, el dret, la política i la música, per exemple, que van fer avançar la societat i que, fins ara, han romàs invisibilitzades en la història.

Davant la proliferació d’aquest tipus de publicació il·lustrada que busca rescatar de l’oblit el gran nombre de dones que el pas del temps ha soterrat, cal preguntar-nos ara si són necessaris encara més llibres sobre dones, si hem de seguir rescatant aquestes precursores. L’autora, però, ho té clar: sí. Totes aquestes dones han deixat empremta i mereixen ser recordades, admirades i imitades, per això és tan convenient seguir descobrint les dones valentes, brillants i obstinades, perquè les noves generacions tinguen el camí més fàcil i alhora troben per fi un model femení al qual admirar i seguir.

Amb les inconfusibles il·lustracions d’Anna Grimal, tan naïfs i desimboltes com vives i expressives, que aproximen les biografies al lector més infantil, les dues autores gironines s’han unit en aquest mateix objectiu. Un propòsit divulgatiu que engrandeix el nombre d’editorials que s’adhereixen a aquesta temàtica i que amplia encara més el repertori de personalitats femenines que, a partir d’ara, ningú tenim excusa ja per desconèixer.

Per Clara Berenguer Revert. Clijcat / Faristol