Port Aventura, 25 anys d’un Dragon Kahn de Disney

Per entendre l’origen de Port Aventura cal retrocedir fins l’any 1984, quan va començar el procés per instal·lar un parc de Disney a Europa. La Costa Daurada va veure com se li escapava l’oportunitat de ser la seu europea de Disneyland, que s’acabaria ubicant a París. Aquell procés, però, va ser la clau que obriria el camí a Port Aventura. La Generalitat i l’Administració local de Vila-seca i Salou no van voler renunciar a la construcció d’un parc temàtic: una manera de desestacionalitzar, enfortir i reconvertir el sector turístic de la zona, poc professionalitzat i basat en el model de sol i platja. L’impuls definitiu va arribar amb la Llei 2/1989 sobre Centres Recreatius i Turístics, que va aprovar la Generalitat l’any 1989. L’empresa americana Anheuser Busch va guanyar el concurs públic per a la construcció del parc, que es volia inaugurar el 1992.

Van ser anys de negociacions, tant per les expropiacions de terrenys com per la pressió d’altres sectors del territori, especialment de la indústria química. Però un factor va posar en risc per sobre de la resta la construcció del parc: l’emancipació del nucli de Salou de la veïna Vila-seca. La segregació va alentir els tràmits i va obrir una lluita per als límits territorials de cada municipi, que van portar a l’empresa promotora a plantejar-se d’abandonar l’operació. Finalment, el projecte del parc va tirar endavant. Primer havia de portar el nom de Tibi-Gardens. Finalment, però, va obrir al públic general amb el nom definitiu de Port Aventura, el 2 de maig de 1995.

El parc que coneixem avui en dia és força diferent al d’aquell 1995. Amb nombrosos canvis d’accionariat i de nom entremig, PortAventura World Parks & Resort s’ha acabat convertint en un resort amb sis hotels, un centre de convencions i tres parcs: a l’original Port Aventura Park s’hi han sumat Caribe Aquatik Park i Ferrari Land. Tot i que la idea original no s’ha arribat a desenvolupar mai del tot, s’ha convertit en un dels complexos recreatius més importants d’Europa, i el primer del món mediterrani.

Un impacte clau en el territori

Port Aventura ha tingut una gran influència, no només a Vila-seca i Salou, sinó també a tota la Costa Daurada, a Catalunya i al mediterrani espanyol. El parc ha ajudat a desestacionalitzar i diversificar l’activitat turística, a millorar l’oferta general de la zona i a atraure noves demandes de visitants. “Port Aventura marca un punt d’inflexió important“, explica Salvador Anton, catedràtic d’Anàlisi Geogràfica Regional a la Universitat Rovira i Virgili (URV) i autor del llibre The global theme park industry. “Simbolitza el pas d’una manera de fer turisme centrada en el sol i platja a una dinàmica més heterogènia, complexa, diversa i diversificada que s’ha consolidat com a manera de fer turisme els últims 25 anys. Port Aventura marca la tendència i el punt d’inflexió, i situa la Costa Daurada a l’avantguarda”, afegeix.

La influència de Port Aventura també va més enllà del model turístic. El parc ha contribuït a la millora de les infraestructures i els serveis de transport, ha creat nous llocs de treball i ha generat riquesa i activitat econòmica. I, evidentment, ha contribuir a canviar el paisatge de la zona on està ubicat. “Ha estat un element clau per a la transformació de la zona costanera del Camp de Tarragona”, assegura Josep Oliveras. El catedràtic emèrit de Geografia de la URV, autor del llibre L’aventura de Port Aventura. L’evolució i l’impacte del Parc Temàtic afegeix que el parc “ha contribuït a canviar formes de fer i millorar equipaments, serveis i estructura urbanística” de tot aquest sector de la Costa Daurada. En alguns aspectes la transformació també ha tingut efectes negatius, com amb l’atracció de mà d’obra poc formada i poc integrada a les poblacions de l’entorn.

Veient aquest impacte, és inevitable preguntar-se com hauria estat la Costa Daurada si finalment no s’hi hagués instal·lat Port Aventura. Oliveras creu que en funció de qui hagués governat, o de si finalment Salou s’hagués segregat o no, s’hauria actuat d’una manera o d’una altra en relació amb el turisme. “Però hauríem anat cap a una espècie de Lloret de Mar. A un campi qui pugui on cadascú edifiqués d’una manera, amb diferents plans parcials. No hauria tingut la qualitat que avui en dia tenen Salou i Vila-seca”, assegura Oliveras.

Planificació, gestió i innovació

Després de 25 anys i amb uns 4,5 milions de visitants cada any, Port Aventura és el sisè parc temàtic més visitat d’Europa, i dels pocs de l’Estat espanyol que resulten rendibles. No poden dir el mateix altres espais com Terra Mítica a Benidorm, el Parc Warner de Madrid o Isla Mágica a Sevilla. Tres factors han estat claus per aquest èxit: planificació, gestió i innovació.

“El disseny de Port Aventura va ser molt adequat: tant en la pròpia qualitat del parc com en el paisatgisme, les atraccions…”, explica Salvador Anton. També es va dimensionar correctament en superfície, en equipaments, en inversió i en visitants. El parc compta amb un mercat de proximitat important en les àrees de Tarragona i Barcelona, i ha generat la seva pròpia dinàmica hotelera, a més d’associar-se amb els hotels de la zona. Això li ha permès arribar al número de visitants que tenia previstos. A més, no ha parat de renovar i ampliar el projecte. “Port Aventura no ha permès l’obsolescència del mateix producte: ha anat renovant contínuament la seva oferta”, assegura Anton. La prova és que ha passat d’un parc a un autèntic complex que engloba moltes més coses.

Reptes de futur

A curt termini, el futur de Port Aventura està marcat per un repte que no s’esperava, com tot el sector turístic mundial. La crisi de la Covid-19 no només ha amargat el 25è aniversari: primer, ha obligat a aturar l’activitat i, després, a portar-la a terme amb moltes restriccions. Si un parc temàtic s’ha d’ajustar a un cert número de visitants per ser sostenible econòmicament, ni les restriccions en la mobilitat ni les mesures de distanciament l’ajuden a fer-ho possible. “No és un any gens fàcil, al contrari”, assegura Anton. De fet, el mes de març l’agència Moody’s va avisar que Port Aventura podria perdre fins a un 50% dels ingressos i tenir problemes de liquiditat a causa de la crisi sanitària.

Recentment s’ha anunciat la creació de ‘The Beat Challenge’, un projecte d’entreteniment de Laliga i PortAventura World que constarà en una primera fase d’un joc virtual i un restaurant, botiga i centre digital tematitzat dins de Port Aventura.