Primera participació andorrana en ciclisme en pista amb Raquel Balboa

La ciclista andorrana, Raquel Balboa (Andona Racing)

Del 23 al 25 de febrer, la ciclista andorrana Raquel Balboa, la qual forma part del club Andona Racing, participarà als Campionats d’Espanya de Ciclisme en Pista que se celebraran a la localitat de Galapagar (Madrid). La presència de Balboa representa la primera participació en aquesta modalitat en la història del Principat.

El programa esportiu d’aquesta competició té previst que Raquel Balboa participi en les disciplines de Keirin, persecució individual, scratch, puntuació i eliminació. La presència de l’esportista de les valls als Campionats d’Espanya de Ciclisme en Pista és motiu de satisfacció, tant per a la pròpia Balboa, com per al club Andona Racing.