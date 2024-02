A Catalunya es diagnostiquen 154 casos de càncer infantil a l’any

Una nena amb càncer (freepik)

A Catalunya, entre els anys 2018 i 2022, la mitjana anual de la taxa d’incidència del càncer pediàtric ha estat de 134 casos per cada milió de nens. En aquest període de temps es van diagnosticar un total de 770 casos, 154 casos l’any. Els tres grups tumorals més freqüents acumulen un 68.6% del total de casos.

Aquests van ser les leucèmies, malalties mieloproliferatives i mielodisplàsies, amb un 27,9%, seguit del dels tumors del sistema nerviós central i miscel·lània de neoplàsies intracranials i intraespinals, amb un 27,3%, i el dels limfomes i neoplàsies reticuloendotelials, amb un 13,4%. La resta de tumors representa el 31,4% dels casos.

En relació al càncer pediàtric més freqüent, les leucèmies, Catalunya disposa d’un alt grau d’experiència per a tractar aquesta malaltia; des del 2019 es va incorporar al sistema de salut la teràpia avançada CAR-T (tisagenlecleucel) que, fins l’any 2023, ha permès tractar a 47 pacients pediàtrics.

Aquesta teràpia avançada s’utilitza per a tractar la leucèmia limfoblàstica aguda en recaiguda o que es refractaria a altres tractaments. Aquest teràpia, d’alta complexitat, només es porta a terme en 8 centres molt concrets de l’Estat espanyol, 2 dels quals formen part del sistema de salut de Catalunya: l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i l’Hospital Sant Joan de Deu.

En virtut d’aquesta expertesa, Catalunya ha esdevingut centre de referència per a alguns pacients pediàtrics d’altres zones de l’Estat.

A Catalunya es calcula que hi ha 1 pacient de càncer infantil per cada 200 casos de càncer, el que representa el 0,5% del total.





Oncologia de precisió

L’oncologia de precisió forma part de la cartera de serveis del sistema sanitari català des del 2021. És una manera innovadora d’entendre la medicina on l’objectiu és identificar un subgrup de pacients que pateixen un càncer determinat amb unes característiques moleculars específiques que poden rebre tractaments amb una major efectivitat. El terme d’oncologia de precisió també inclou l’ús de marcadors amb informació pronòstica, predictors de toxicitat i qualsevol paràmetre biològic que pot conduir a una adaptació del tractament en el subgrup de pacients a qui van dirigits.

A Catalunya, a tots els pacients amb càncer infantil se’ls hi realitza l’estudi genètic per panel; l’any 2023 es van fer 305 proves genètiques a una estimació de 270 pacients. L’objectiu és identificar possibles marcadors vinculats a millorar el seu maneig clínic, permetent administrar teràpies més eficients i segures per a aquests pacients.





Més informació a Canal Salut.