Brunch benèfic a favor d’UNICEF Andorra

Una mare i la seva filla a Madagascar (Unicef)

Grandvalira Social i el Comitè Nacional d’Andorra per a l’UNICEF organitzen un brunch solidari en benefici de la campanya de l’ONG a Madagascar per als infants en situació d’emergència climàtica. L’esdeveniment tindrà lloc el dissabte, dia 2 de març, al restaurant del Racó de Solanelles, al sector d’Encamp de Grandvalira, durant el qual es podrà gaudir, de les 11 a les 15.30 hores “d’un magnífic brunch de muntanya i de primavera elaborat pels xefs col·laboradors”, segons assegura l’organització.

GrandValira Social i UNICEF assenyalen, igualment, que hi haurà força sorpreses i que serà un gran dia de neu i “esperem que també de sol i, principalment, de solidaritat.

Segons l’ONG andorrana, la vulnerabilitat de Madagascar al canvi climàtic està amenaçada pels sistemes insostenibles que hi ha actualment al país. El balanç energètic de Madagascar mostra que al voltant del 80% del seu consum energètic global es basa en combustibles de biomassa, com la llenya i el carbó vegetal, que alliberen gasos que agreugen el canvi climàtic quan es cremen.

L’expansió dels sistemes d’energia sostenible a Madagascar serà fonamental per a ajudar les comunitats a ser més resilients als efectes del canvi climàtic i per a construir un futur més verd per al país. UNICEF treballa per a accelerar el desplegament de sistemes d’aigua alimentats per energia solar a 20 pobles afectats per la sequera al Sud de Madagascar, específicament a la regió d’Androy.

L’impacte a llarg termini d’aquestes infraestructures serà significatiu. No només habilitarà més resiliència climàtica per a les comunitats afectades per la sequera i reduirà les emissions de carboni. Es crearan noves oportunitats per a l’ocupació, com ara operacions i treballs de manteniment, donant suport a un nou innovador sector energètic dins del país.

És per aquests infants, que els organitzadors voldrien comptar amb la màxima assistència a aquest tercer brunch solidari que Grandvalira Social programa en benefici d’UNICEF Andorra amb l’objectiu de millorar les condicions dels més petits. Tota la recaptació es destinarà al programa d’UNICEF Andorra a Madagascar

El preu del tiquet per a aquest Brunch és de 80 euros per persona (gratuït fins als 5 anys i 20 euros fins als 11 anys), import que es destinarà íntegrament a UNICEF Andorra. El tiquet inclou la pujada al Funicamp i el brunch. Les places estan limitades a 150 persones.





Es pot adquirir el tiquet aquí: COMPRAR ENTRADA

Si no es pot assistir, també hi ha l’opció de col·laborar fent un donatiu de Fila 0: FER UN DONATIU