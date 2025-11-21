Primera Copa d’Europa d’eslàlom amb Àlex Rius 42è

Aquest divendres, l’estació de Levi (Finlàndia) ha acollit la primera cursa d’eslàlom de Copa d’Europa de la temporada en categoria masculina. L’equip nacional ha estat representat per Àlex Rius, que ha estat 42è, i Bartumeu Gabriel, que no ha pogut completar la primera mànega. A la primera mànega, Rius ha acabat 37è a només 0.32 de la 30a posició que li hagués permès invertir per a la segona mànega. A la segona mànega, tot i fer un bon esquí a la part alta, després ha tingut problemes a l’entrada al mur en desequilibrar-se, la qual cosa l’ha obligat a recuperar el ritme, tot i que ha finalitzat amb un bon esquí, segons ha explicat el responsable de l’equip nacional, Fred Beauviel. Finalment l’andorrà ha acabat 42è amb un crono de 1.57.30, a 5.15 del guanyador, el suec William Hansson.
Per la seva part, Bartumeu Gabriel no ha pogut completar la primera mànega. L’andorrà “estava esquiant molt bé”, segons Beauviel, però a meitat del mur s’ha quedat fora.
La Copa d’Europa se cita, ara, el diumenge, a Storklinten (Suècia), en aquest cas amb Àlex Rius i Xavier Cornella. Així mateix, la resta de l’equip nacional correrà a Levi els eslàloms FIS de dissabte i diumenge.