Tercer accident amb un ferit, aquest divendres, a la xarxa viària andorrana

Després dels dos accidents de circulació que s’han comptabilitzat aquest divendres al matí a la xarxa viària andorrana, i en els quals hi ha hagut una persona ferida en cadascun d’ells, aquesta tarda se n’ha registrat un altre, també amb un ferit. El tercer sinistre de trànsit ha tingut lloc al punt quilomètric 2,900 de la carretera general número 3 (CG-3), a la parròquia de la Massana.
Aquest darrer incident viari ha tingut -com en els dos anteriors- un únic vehicle involucrat. En aquest cas, es tracta d’una motocicleta amb matrícula del Principat. El seu conductor, un home veí d’Andorra, de 25 anys, ha patit ferides a causa de la caiguda de la moto. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant del succés a les 15:20 hores.