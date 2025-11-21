Professionals del Pirineu es formen per a acompanyar en el dol perinatal

El Departament de Salut de la Generalitat ha impulsat una nova edició del curs de formació en atenció al dol perinatal per a professionals de tot Catalunya, encaminat a millorar l’atenció a les dones i persones amb capacitat gestant i seu entorn proper que pateixen una situació de dol perinatal. Aquest divendres ha tingut lloc, a Lleida, la primera de les quatre sessions presencials que se celebraran a les diferents demarcacions, i que ha comptat amb una trentena d’assistents de les regions sanitàries Lleida i Alt Pirineu i Aran.
Han estat professionals de pediatria, infermeria, psicologia, psiquiatria, ginecologia i treball social, llevadores, tècnics en cures auxiliars d’infermeria (TCAI) i referents de benestar emocional, que se sumen als 30 que al gener ja van assistir a la primera edició del curs. Tots ells treballen al sistema sanitari públic directament amb persones en situació de dol perinatal derivat o bé d’una pèrdua gestacional intrauterina o d’una pèrdua neonatal, o bé que afronten una resolució administrativa de desemparament i retenció hospitalària que comporti la separació de la criatura de la mare i la família, en qualsevol àmbit d’atenció o nivell assistencial.
Les pèrdues gestacionals són un problema de salut freqüent que afecta una de cada deu dones al llarg de la seva vida, i una de cada quatre si es té en compte el primer trimestre de gestació. D’altra banda, la mortalitat neonatal, entesa com la dels nadons morts en els primers 28 dies de vida, suposa aproximadament el 40% de les defuncions en edat pediàtrica.
El curs s’emmarca en el Pla de salut afectiva, sexual i reproductiva del Departament català de Salut, recollit al Pla de salut 2021-2025, i ofereix als assistents un marc teòric unificat en l’atenció al dol perinatal a tot el territori català. L’objectiu del Departament de Salut, que compta amb la Guia d’atenció al dol perinatal i a la mort neonatal, és que els professionals sanitaris que atenen dia a dia aquestes dones estiguin formats específicament per a la pèrdua i per al dol de nadons, així com que cada institució tingui un referent en aquest àmbit que pugui abordar, informar i empoderar la mare gestant i la seva parella. A més, Salut busca sensibilitzar el conjunt de professionals sanitaris sobre la transcendència de la mort gestacional i neonatal a la vida de la dona i la seva família, i sobre la possible repercussió negativa en el dol de les famílies si el tracte rebut i percebut no és l’adequat.
L’atenció al dol perinatal a l’HUAV
El Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) disposa d’una consulta setmanal específica de dol perinatal, un servei que únicament ofereixen al voltant de 5 centres hospitalaris de tot l’Estat espanyol. La consulta està liderada per un ginecòleg amb formació i experiència en mort neonatal i des de la seva creació, al gener de 2022 i fins l’any passat, ha realitzat 550 visites.
L’HUAV compta, a més, amb una Comissió de dol perinatal multiprofessional, en què participen professionals especialistes de ginecologia, pediatria, infermeria, psicologia i llevadores, i que ha elaborat un protocol específic d’atenció al dol perinatal per a garantir una atenció propera, homogènia i de qualitat en aquest àmbit.
A fi de donar una atenció personalitzada a les dones que han patit una pèrdua, el Bloc Obstètric de l’hospital disposa d’una zona d’aïllament on una llevadora atén els casos de dol. Posteriorment, un cop reben l’alta, aquestes dones són citades a l’ASSIR i a la consulta de dol perinatal de l’hospital, per a fer-ne seguiment.