Presentació de l’estudi de Francesc Rodríguez sobre el Manual Digest, de mossèn Antoni Puig

El vestíbul del Consell General ha acollit, aquest dijous al vespre, la presentació de l’estudi que l’historiador, Francesc Rodríguez, ha fet sobre el “Manual Digest, de mossèn Antoni Puig” que el mes de març d’enguany ha estat cedit per Jordi Alcobé, en aquest cas a títol personal i no com a cònsol major de Canillo, al Consell General.
L’acte de presentació ha comptat amb l’autor de l’estudi, Francesc Rodríguez, el donant del llibre, Jordi Alcobé, i ha estat moderat pel periodista i director del Bondia, Andrés Luengo, que al llarg de més d’una hora han desgranat el més rellevant d’aquest document històric publicat l’any 1797.
El Manual Digest, de mossèn Antoni Puig, tot i dur aquest nom, és en realitat una còpia del Politar que Puig redacta amb alguns canvis d’ordre de les qüestions tractades, amb algunes addicions i amb modificacions substancials ‘sui generis’, segons l’estudi realitzat per Francesc Rodríguez.
Durant l’exposició, també s’ha fet referència al “petit cop de sort” que va portar Jordi Alcobé a saber-ne de l’existència del llibre. Va ser el 2008, quan el Peret de Cal Regí de Prats el va trucar perquè havia trobat un llibre antic al cap de casa. Així, Alcobé va passar a tenir a les mans el Manual 1797, un document històric que tenia clar que, tard o d’hora, calia retornar al Consell General perquè fos patrimoni de tot el país. Abans de retornar-lo, però, volia estudiar-lo fins a trobar el moment idoni.
El Manual Digest, de mossèn Antoni Puig, es pot consultar íntegrament de forma digital a través de l’Arxiu Nacional d’Andorra on està dipositat físicament. La seva restauració per a garantir-ne la conservació ha estat finançada pel Consell General.