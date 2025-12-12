Novembre de contrastos

Meteocat ha publicat el resum climàtic del novembre. Un novembre amb 20 dies càlids i 10 de freds. Tot i això, la balança no ha estat igual a tot el país. Aquest és el resum de la nota de premsa de Meteocat:
El novembre ha estat sec a gran part de Catalunya i càlid a Ponent
• El novembre ha estat normal o càlid a Catalunya, especialment a Ponent.
• Distribució de la precipitació irregular: plujós a l’extrem nord-oest i en algun punt de la Ribera d’Ebre i del Vallès. Normal al Prepirineu occidental, altiplà Central i Priorat. Sec a la resta, fins i tot molt sec en àrees de la Catalunya Central, extrem sud del país i massís del Port.
Entre els dies 6 i 8 de novembre aiguats amb acumulacions per sobre dels 70 mm al prelitoral Central i la Ribera d’Ebre. Les quantitats més importants registrades a la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) i de la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM) gestionades pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) van ser: els 90,1 mm a Cerdanyola del Vallès (el Vallès Occidental); 81,7 mm a Caldes de Montbui (el Vallès Oriental); 78,0 mm a Rasquera (la Ribera d’Ebre) o 76,4 mm a Castellterçol (el Moianès). La intensitat de precipitació va ser elevada: el dia 6 de novembre es va superar el llindar de risc (més de 40 mm en 30 minuts): 40,4 mm al Masroig (el Priorat). Aquell dia la neu va caure amb ganes al Pirineu, especialment al sector occidental, on es van mesurar 37 cm a Bonaigua (2.266 m), al Pallars Sobirà, i 29 cm a les estacions de Certascan (2.400 m), al Pallars Sobirà, i de Sasseuva (2.228 m), a la Val d’Aran.
Temperatura nocturna alta i vent del 13 al 15 novembre 2025, del sud entre els dies 13 i 15 de novembre amb vent fort al Pirineu, temperatura nocturna molt alta per l’època, una gran intrusió de pols sahariana, pluja extensa i neu a cotes molt altes. La ventada del sud-oest va ser destacada a l’Aran i a cotes altes del Pirineu entre el dijous 13 i el dissabte 15, amb ratxes superiors als 150 km/h en alguns sectors d’alta muntanya. Entre les estacions de la XEMA destaca la ratxa del Lac Redon (2.247 m, Val d’Aran), que va mesurar 161 km/h la nit de divendres a dissabte, la seva ratxa més forta des dels 165 km/h del 20 d’octubre del 2020.
Els núvols i el vent van provocar nits molt suaus per l’època, amb mínimes de 15 a 18 °C en alguns sectors del litoral i prelitoral. 10 de les 122 estacions de la XEMA amb més de 20 anys de dades van registrar la seva temperatura mínima diària més alta en un mes de novembre. El dia 14 es van recollir de 20 a 50 mm a sectors del Pirineu i Prepirineu occidental. Cota de neu molt alta, almenys 2.600 m, però al migdia i tarda va baixar cap als 2.300-2.400 m i les estacions de la XEMA a més altitud van poder acumular una mica de neu.
A banda, la precipitació a la tarda va anar acompanyada de tempesta en alguns sectors, amb xàfecs breus però d’intensitat considerable (més de 2 mm per minut en alguns casos) i fins a 22,2 mm en 30 minuts a Vilanova de Meià (la Noguera). Fred, neu i vent del 20 al 22 de novembre de 2025. Una irrupció de vent del nord entre els dies 20 i 22 de novembre va provocar l’advecció d’aire fred més important que hem tingut a Catalunya des del febrer de 2023, segons dades de les estacions d’alta muntanya i també del radiosondatge de Barcelona.
Aquestes dades confirmen l’absència de fredorades a muntanya dels dos últims hiverns, ja que va ser una baixada de temperatura inusual al novembre, però amb alguns precedents. El radiosondatge de Barcelona feia 26 anys, des del novembre de 1999, que no registrava una temperatura tan baixa a 1500 m. De -4,5 °C!