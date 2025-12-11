La importació de carburants va anar a l’alça al novembre

La importació de carburants durant el mes de novembre de 2025 ha estat de 12,51 milions de litres, fet que suposa una variació positiva del +2,7% respecte al mes de novembre de l’any anterior. Respecte a l’octubre d’enguany, la variació mensual és del -15,0%. De gener a novembre de 2025, la importació dels carburants ha estat de 147,26 milions de litres, el que representa una variació percentual del -0,4% en contraposició al mateix període de l’any 2024.
En els darrers 12 mesos, la importació de carburants ha estat de 162,52 milions de litres, la qual cosa suposa una variació negativa del -0,2% respecte als 162,79 milions de litres importats durant el mateix període anterior.