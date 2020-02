Des de fa anys es venen multitud d’accessoris per poder transportar les bicicletes al cotxe d’una manera senzilla i sense posar en risc els altres conductors.

• Portabicicletes de sostre

La bici pot anar dempeus o al revés. Aquests portabicis afecten l’aerodinàmica del cotxe, la qual cosa fa que el consum augmenti. A més haureu de tenir força suficient per pujar la bicicleta al sostre del vehicle, i heu de tenir cura quan entreu a pàrquings.

• Portabicicletes de maleter

Un dels seus avantatges és que l’aerodinàmica i el consum del cotxe no se’n ressenten tant. Un dels inconvenients és la pèrdua de visibilitat per la part de darrere del cotxe. Si les llums o la matrícula del cotxe queden amagades necessitareu muntar un joc addicional.

• Portabicicletes de bola de remolc

És molt més senzill de muntar, encara que requereix tenir una bola de remolc al cotxe.

Tant en aquest com en el portabicis de maleter heu de tenir en compte que la seva amplada amb la bici no podrà superar l’ample del vehicle, inclosos els retrovisors. A més us heu d’assegurar permet obrir el maleter amb normalitat.

• Remolc per a bicicletes

Amb un remolc podreu portar d’una manera més senzilla diverses bicicletes, a més no haureu de col·locar a la part posterior el senyal V-20 homologat (necessari per als portabicis de maleter i de bola de remolc) ja que els remolcs ja vénen amb la seva senyalització, és a dir, llums i matrícula.

Font: redacció. espaciocoches.com

Per Tot Sant Cugat