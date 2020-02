Demà 19 de febrer, el Departament de Justícia dels Estats Units ha convocat una sessió en la qual vol discutir l’actualització de la secció 230 de l’Acta de Decència de les Comunicacions aprovada l’any 1996. Òbviament, la discussió que pot produir-se en l’organisme estatunidenc sembla avorrida i intranscendent, no obstant això, les conclusions d’aquesta reunió poden ser capitals per al futur en internet.

La qüestió que pretén dirimir-se és qui té la responsabilitat legal dels continguts que es publiquen en una xarxa social. Fins avui, si un usuari publicava una informació en el seu perfil de Facebook o Twitter, per exemple, el responsable d’aquesta informació era única i exclusivament aquest usuari. La plataforma online, per tant, queda exempta de qualsevol responsabilitat legal.

Els últims temps han fet que aquesta norma quedi una miqueta obsoleta. El naixement de les Fake News, els continguts polítics falsejats o l’existència de reptes a futur com els Deep Fake, han fet que els organismes de control es plantegin si sancionar a les xarxes socials que tenen aquests continguts.

Òbviament, en aquest cas les opinions són nombroses. Els qui es mantenen favorables al fet que la llei també penalitzi a les xarxes socials argumenten que són elles qui han creat l’ecosistema que ha permès l’existència d’una xarxa on només existeixen blancs i negres. Així mateix, en un diari, si hi ha una denúncia per una informació publicada, qui s’ha de defensar legalment és el propi diari i l’autor d’aquesta notícia.

D’altra banda, en el sentit oposat, existeixen veus que denuncien que responsabilitzar a les xarxes socials del que publiquen els usuaris, a més de paternalista, pot rebaixar considerablement els estendards de llibertat online. Si les plataformes com Facebook poden ser penalitzades la seva selecció de quina informació es publica serà molt estricta.

