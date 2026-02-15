Ple suport d’Alemanya, Portugal i Romania a l’Acord d’associació entre Andorra i la UE en el marc de la Conferència de Seguretat de Munic

A Munic, en el marc de la Conferència de Seguretat, la ministra Imma Tor manté una àmplia agenda de reunions bilaterals amb homòlegs i amb representants d’organismes internacionals. Aquest matí de diumenge s’ha reunit amb el ministre d’Afers Exteriors d’Alemanya, Johann Wadepuhl, que ha confirmat el ple suport d’Alemanya al procés d’Associació d’Andorra amb la Unió Europea. Ambdós ministres s’han felicitat per la rúbrica recent del Conveni bilateral per a evitar la doble imposició i s’espera procedir en breu a la signatura del document. Els dos països romanen compromesos amb la lluita contra els efectes del canvi climàtic en les zones de muntanya. L’estada a Munic també ha permès prendre contacte amb el diputat, Jürgen Hardt, portaveu del partit majoritari CDU/CSU del parlament alemany.
Dissabte a la tarda, la ministra va mantenir una fructífera trobada amb l’homòleg de Portugal, Paulo Rangel durant la qual es van confirmar les relacions excel·lents entre ambdòs països que treballen conjuntament en la propera visita a Andorra del primer ministre, Luis Montenegro.
L’Acord d’associació també ha estat abordat en el marc d’una trobada amb la ministra d’Afers Exteriors de Romania, Oanna Toiu. Ambdues ministres s’han felicitat per l’entrada en vigor del Conveni per a evitar la doble imposició i han intercanviat posicions en l’àmbit multilateral, en particular al si de l’Organització Internacional de la Francofonia.
La ministra també s’ha reunit amb els homòlegs de Maldives, Abdulla Khaleel, i de la República Democràtica del Congo, Thèrèse Kayikwamba Wagner.
Per a concloure la ronda de reunions, ha tingut lloc la primera trobada amb la nova representant especial del secretari general de les Nacions Unides per als infants i els conflictes armats, Vanessa Frazier, en la qual s’ha reafirmat el compromís del Govern d’Andorra amb la causa dels infants, en particular a través de la campanya “Prove it matters” que Andorra lidera conjuntament amb entre d’altres països, Portugal i Malta.