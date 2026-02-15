JJOO: Xavier Cornella disputa, dilluns, l’eslàlom dels Jocs

Bormio i els Jocs Olímpics d’hivern van viure dissabte el gegant masculí amb la 10a posició de Joan Verdú i tornarà a tenir competició masculina, aquest dilluns, 16 de febrer, amb l’eslàlom, on competirà Xavier Cornella en el que seran els seus primers Jocs Olímpics. “Representar a Andorra és un extra de nervis”, ha dit l’andorrà, que tot i això afirma que s’ho pren “amb confiança i molta motivació”. La cursa començarà a les 10:00h.
L’andorrà ha estat esquiant aquests dies a la pista d’entrenament propera a l’escenari de la cursa. Ho ha fet amb l’equip d’Àustria, on ha pogut constatar que està realitzant un bon esquí, ràpid i sòlid, i amb bons cronos. Aquest diumenge ha tingut lloc l’última sessió a pistes, amb diverses baixades en què Cornella ha confirmat el seu bon estat de forma, acabant amb un bon regust, la qual cosa li fa ser optimista per a la carrera.
L’eslàlom masculí començarà a les 10:00h amb la primera mànega, mentre que la segona està prevista per a les 13:30h. Als Jocs Olímpics no és com a la Copa del Món, on només els 30 primers de la primera mànega accedeixen a la segona. Als Jocs tots tenen accés a la segona.
Xavier Cornella, esquiador: “La veritat és que he pogut fer entrenaments amb gent molt bona, amb l’equip d’Àustria i alguns altres i la veritat és que estic esquiant a un bon nivell. Estic fent un esquí sòlid i m’estan sortint bé les coses, també ahir després de l’entrenament vaig poder anar a veure el Joan, la qual cosa també amb el seu top10 va ser molt inspirador i molt il·lusionant de cara a la cursa de demà i tinc moltes ganes que arribi l’hora de competir demà, i a donar-ho tot”. “Aquest any noto que estic esquiant molt bé, ja he fet la feina dels punts FIS i tot això, així que això m’ha fet treure’m un pes de sobre i t’ajuda a anar més relaxat a cada cursa. Estic aquí gaudint l’experiència, amb confiança i esquiant bé, així que a donar-ho tot. A veure quines condicions ens trobem amb el temps”.
“És una pista que ja conec d’haver competit en algunes curses FIS fa tres o quatre anys. És una pista que m’agrada, comença amb un mur i després és una mica plana amb algun roller. A veure com evoluciona, sobretot el tema de la neu, perquè per a aquesta nit donen menys fred i demà al matí donen una mica de neu i pluja, així que a veure com ens despertem i ja ens adaptarem depenent del que ens trobem”.
“Representar a Andorra és un extra de nervis, és la primera vegada que estic a uns Jocs, però ens ho prenem amb confiança i molta motivació, i a representar a Andorra el millor possible”.
Les millors posicions en eslàlom
En eslàlom, el millor resultat andorrà és de Vicky Grau als Jocs de Nagano 1998, quan va ser 19a. En homes, però, el millor resultat d’un andorrà és la 27a posició de Roger Vidosa, a Torino 2006. Altres resultats van ser la 30a de Carles Font, a Lake Placid 1980, la 32a de Gerard Escoda, a Albertville 1992 i, també de Carles Font, la 38a a Innsbruck 1976.
En dones, també van finalitzar l’eslàlom olímpic Sandra Grau, 28a a Calgary 1988; Vicky Grau, que a més de la 19a de Nagano, a Salt Lake 2002 va ser 24a, i Mireia Gutiérrez, que va ser 30a a PyeongChang 2018.
Històric eslàlom masculí:
Innsbruck 1976, Carles Font fa 38è
Lake Placid 1980, Carles Font 30è
Albertville 1992, Gerard Escoda 32è
Torino 2006, Roger Vidosa 27è
Històric eslàlom femení:
Calgary 1988, Sandra Grau 28a
Nagano 1998, Vicky Grau 19a
Salt Lake 2002, Vicky Grau 24a
PyeongChang 2018, Mireia Gutiérrez 30a