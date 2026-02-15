Crida al voluntariat per a la prova pilot d’ampliació d’horari al Centre de Protecció Caní

Unes persones passejant un gos del centre (GosSOS)
Aquest dilluns, 16 de febrer, GosSOS inicia una prova pilot durant un mes d’ampliació de l’horari del Centre de Protecció Caní (CPC). Els nous horaris d’obertura al públic i al voluntariat seran de les 7 a les 19 hores de dilluns a dissabte, i de les 8 a les 16 hores els diumenges. 

Aquesta prova pilot té dues motivacions: 

La primera és donar resposta a una urgència que té ara mateix al Centre de Protecció Caní. Arran de l’obra d’una nova Estació Transfomadora en uns terrenys propers al Centre, ha calgut reubicar provisionalment els tancats: recintes d’esbarjo per als gossos del CPC que són importants per a fer sortir, diàriament, tots els gossos dels seus cubicles. Tot i la bona predisposició de FEDA, a qui GosSOS agraeix la col·laboració total i la velocitat per a trobar una solució satisfactòria, els nous tancats estaran disponibles en uns 10 dies. Per això des de l’entitat fan una crida als voluntaris per a anar a passejar gossos aquests propers dies -matí o tarda- i assegurar així que tots puguin sortir del seu espai, per salut física i mental. 

La segona motivació és per a valorar si l’ampliació d’horari a la tarda té l’assistència suficient i d’aquesta manera permeti a l’entitat gestora del Centre de Protecció Caní decidir, amb més coneixement de causa, plantejar-ho més enllà d’una prova pilot. Aquesta ampliació horària suposa també l’ampliació de l’equip professional i, per tant, suposa una major despesa per a GosSOS. Per això, volen prendre les decisions de futur amb certeses i no amb intuïcions. 

GosSOS agraeix el suport i anima la ciutadania a anar al Centre de Protecció Caní a passejar i compartir estones amb els peluts durant les properes setmanes. 

