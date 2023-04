La biblioteca Sant Agustí de la Seu acull la presentació de diferents llibres a tocar de Sant Jordi

Infografia anunciant la presentació del llibre Shanghai Andorra, a la Seu (Aj. la Seu)

Com a prèvia de la diada de Sant Jordi, a la Seu d’Urgell s’estan presentant aquests dies diferents llibres. El lloc escollit per a algunes d’aquestes presentacions és la biblioteca Sant Agustí. Així, aquest mateix dijous, dia 13 d’abril, a les 19:30 hores, es donarà a conèixer la publicació Shanghai Andorra, de Joan Peruga i de Txema Díaz-Torrent.

Ja per al divendres, també a les 19:30 hores, hi ha programada la presentació del llibre Cliente número 10, de Belén Martín Martínez. Una altra de les publicacions que es presentarà a la biblioteca Sant Agustí és la que porta per títol La Quima i les Homilies d’Organyà, de Núria Oliva Prim i amb il·lustracions de Laura Pal. Aquest llibre adreçat al públic infantil tindrà la seva presentació el dissabte, dia 15, a les 11 hores.