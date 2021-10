Peus Plans i les seves solucions

Es diu que els peus són plans quan la volta plantar té menys altura de la normal. Aquesta patologia és molt freqüent en els nens petits i és degut al fet que el peu no s’ha desenvolupat per complet, per la qual cosa en la majoria dels casos sol corregir-se durant la infància per sí sol. No obstant això, també és una anomalia que pot donar-se en l’edat adulta, bé perquè no arribés a corregir-se mai o a causa d’un accident o pel simple desgast dels ossos.

En general no sol causar dolor, però sí que pot contribuir a problemes en els talons i en els genolls amb el temps per la mala alienació de les cames, per la qual cosa és aconsellable solucionar-ho per a evitar mals majors.

Dins dels peus plans, trobem tres classes de tipologia: els peus plans flexibles, els semiflexibles i els rígids. Al primer grup solen pertànyer els nens, i té un bon pronòstic. Aquest tipus de peus arriben a corregir-se per complet i com dèiem abans, sense necessitat de tractament. En el segon cas, la possibilitat de correcció és alta però això sí, amb un tractament adequat. És en el tercer supòsit, quan l’única solució per a aquesta correcció, passa per una operació quirúrgica.

Quan sospitem que pot haver-hi un problema de peus plans, el millor és acudir al podòleg perquè avaluï la situació, efectuï una prova de la trepitjada, així com unes altres que consideri pertinents i recomani el tractament més adequat per a cada cas concret. Tractaments que van des de la fabricació d’unes plantilles personalitzades (que permetin recol·locar el peu), sessions de fisioteràpia, pràctica d’exercicis focalitzats o tècniques com la del Kinesiotaping que consisteix a aplicar embenatges neuromusculars específics, entre molts altres.