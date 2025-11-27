Petit increment del consum d’energia al Principat durant l’octubre

El consum d’energia a Andorra durant el mes d’octubre de 2025 ha estat de 42.634 MWh (megawatts hora), un +0,6% respecte al mateix mes de l’any anterior. A més, hi ha hagut un consum elèctric acumulat de 463.681,0 MWh de gener a octubre (+1,4%) i de 576.214,0 MWh durant els darrers 12 mesos, xifra que representa una variació del +1,6% respecte al mateix període anterior.
Pel que fa a les dades expressades en tones equivalents de petroli (TEP), el consum total del mes d’octubre ha estat de 17.139,4 TEP, amb una variació interanual del -6,4%. D’altra banda, el consum acumulat de gener a octubre se situa en 163.773,6 TEP (-0,3%), mentre que el consum acumulat durant els darrers 12 mesos ha estat de 198.903,0 TEP, amb una variació del -0,7% respecte al mateix període anterior.
Quant al consum dels clients de FEDA, el consum total pel mes d’octubre de 2025 ascendeix a 26.957,6 MWh, amb una variació del -0,5% respecte al mateix mes de l’any 2024. Quant a l’acumulat de gener fins a l’octubre, ha sigut de 295.150,8 MWh, un +0,9% respecte al mateix període de l’any anterior. Pel que fa a les dades acumulades durant els darrers 12 mesos, el consum ha estat de 366.604,0 MWh, xifra que suposa una variació del +0,9% respecte a la dada acumulada del mateix període anterior.
