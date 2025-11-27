El Museu Nacional de l’Automòbil reobrirà dimarts vinent

El Departament de Promoció Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha informat de l’obertura del Museu Nacional de l’Automòbil el pròxim dimarts, 2 de desembre, després del seu tancament preventiu a finals d’agost en constatar la presència d’amiant en algunes peces dels vehicles exposats. L’obertura es fa després de la retirada de les peces i de la neteja dels espais per part d’empreses especialitzades per a assegurar l’absència de partícules d’amiant a l’ambient i garantir la seguretat de les visites i dels treballadors de l’espai.
Durant aquests tres mesos, el Departament també ha encarregat diversos informes a empreses especialitzades per a mesurar la presència d’amiant al Museu en les diverses fases del procés. El darrer, que és el que ha derivat amb la decisió de l’obertura del Museu, indica que no hi ha amiant ambiental ni partícules que puguin afectar les persones que visitin el museu i que hi treballin.
Cal recordar que a l’agost un informe encarregat a una empresa especialitzada sobre la presència d’amiant als vehicles, en el marc de les accions de manteniment i millora efectuades al museu, indicava la presència d’amiant en alguns components de determinats vehicles de l’exposició i es va decidir el tancament cautelar per a acabar d’identificar els vehicles afectats i dur a terme les accions escaients. Tanmateix, l’informe relatava que no s’hi havia observat partícules d’amiant a l’ambient i que, per tant, no hi havia hagut una afectació ambiental a les zones mostrejades que pogués afectar a la salut dels treballadors i dels visitants del Museu Nacional de l’Automòbil.
La mesura es va prendre de forma preventiva per a garantir que els treballs de manteniment i de detecció d’amiant en algunes peces dels automòbils que s’exposen poguessin continuar amb normalitat i amb les màximes garanties.
L’amiant és un risc per a la salut quan aquest es fragmenta o es descompon, de manera que la pols de l’amiant pot ser respirat a través dels pulmons. No obstant això, no té una afectació sobre la salut de les persones si no es fragmenta.