El Consell Comarcal de l’Alt Urgell rep la visita de Josep-Lluís Serrano

El bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Mons. Josep-Lluís Serrano, corresponent a la invitació rebuda per part del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU), ha visitat per primera vegada la seu de l’ens, aquest dijous, 27 de novembre. A la seva arribada, ha estat rebut per la presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lladós, juntament amb la resta de consellers i alcaldes de la comarca.
L‘acte ha començat amb un recorregut per les diferents àrees d’actuació de la institució, que ha permès que el bisbe Josep-Lluís Serrano conegués de prop els projectes i els professionals que hi treballen. Posteriorment, s’ha reunit amb els representants del Consell Comarcal i els alcaldes a la sala de plens. En el decurs de la trobada, Mons. Serrano ha signat el Llibre d’Honor de la institució i ha obsequiat la presidenta amb un exemplar del llibre del Beatus de la Seu d’Urgell.
Durant la reunió, els representants municipals li han traslladat els seus projectes i sol·licituds, amb especial atenció al manteniment de les esglésies com a patrimoni local. El bisbe ha acollit aquestes propostes, i ha destacat la importància que el patrimoni estigui obert al servei del territori contribuint al benestar de les persones i de la comunitat.