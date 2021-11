Pere Cerón: “Àlex Lliteras era el millor de tots”

“Era el millor de tots nosaltres per com era, perquè era una persona excel·lent, pel que feia perquè era un gran professional…” Amb aquestes paraules Pere Cerón ha definit el seu company i amic Àlex Lliteras, tot recordant la seva arribada al país on va fer-se gran tant a nivell laboral com personal. L’han escoltat prop de 140 persones que sempre el recordaran pel seu caràcter i rigor periodístic.

A l’acte, organitzat per l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra, també hi ha participat el periodista Antoni Bassas qui ha pronunciat una xerrada sobre la ràdio matinal, un gènere que tots dos compartien i pel qual el periodista català era un referent per a Lliteras, que en una ocasió el va entrevistar.

Les grans passions de Lliteras eren la ràdio i l’esport, sobretot el bàsquet. Per això, els ponents també celebren que Andorra l’honori com un referent, que li dediqui uns premis de periodisme esportiu i que la Ràdio i Televisió pública li dediqui un estudi de ràdio.

El duo de cordes de l’ONCA i el duet de l’Institut de Música del comú d’Andorra la Vella, David Sanz+Bikimel, també hi han col·laborat per recordar Lliteres, que seguirà sent per sempre una de les veus d’Andorra.