La Taula tècnica del trànsit estableix els dispositius especials per a la temporada d’hivern 2021-2022

La Taula tècnica del trànsit s’ha reunit aquest divendres per fixar els dispositius especials per a aquesta temporada d’hivern 2021-2022, que tenen com a principals objectius informar a la població en general de les incidències de trànsit i de les previsions de nevades, així com coordinar tots els efectius de trànsit disponibles per augmentar la fluïdesa de vehicles en hores punta.

Durant la trobada, el director del Departament de Mobilitat, Jaume Bonell, ha explicat que pel Pont de la Puríssima –entre el 4 de desembre i el 8 de desembre– hi ha prevista una entrada a Andorra d’uns 70.000 vehicles, 50.000 dels quals entrarien per la frontera hispanoandorrana i 20.000 per la francesa.

Entre el 24 de desembre i el 9 de gener, amb motiu del dispositiu especial del Nadal, es preveuen l’entrada a Andorra de 191.000 vehicles. Aquesta xifra, tal com ha destacat Bonell, representa un augment en comparació amb el Nadal del 2019 “que ja va ser un any rècord amb una entrada de vehicles del voltant de 180.000”. Entrant al detall, en la frontera hispanoandorrana s’estima l’accés al país d’uns 111.000 vehicles, mentre que per francoandorrana, d’uns 80.000.

Jaume Bonell ha explicat que, tant les previsions pel Pont de la Puríssima com del Nadal, són xifres “que s’han analitzat amb diferents sectors econòmics i socials del país”. Per a cadascun dels dos dispositius es preveu la mobilització d’uns 250 efectius entre Policia, Serveis de Circulació Comunals i Mobilitat. A més, com es duu a terme habitualment per les dates amb previsió d’una afluència elevada de vehicles, s’activaran dispositius especials de circulació en funció del flux del trànsit.

En paral·lel a les estimacions d’entrada de vehicles, Bonell ha anunciat la nova marca del Departament de Mobilitat per a la campanya d’hivern, que s’aglutina sota el nom ‘Andorra territori de neu’.

La Taula està integrada pels representants de l’Àrea de Mobilitat i Pavimentació, del Cos de Policia, dels Serveis de Circulació dels Comuns, del COEX, de Protecció Civil, Bombers i del SUM. Jaume Bonell ha posat en relleu que també n’han pres part representants dels cossos de seguretat espanyols de la Policia Nacional, Guàrdia Civil i Mossos d’Esquadra amb la finalitat de sumar esforços i tenir les majors sinergies possibles per fer que el trànsit entri amb la major fluïdesa possible al territori andorrà.