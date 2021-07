Consells per a uns rínxols d’infart. Mostra el teu costat més salvatge!

Amb aquesta calor, ve poc de gust haver de recórrer a la planxa i l’assecador. Els rínxols van prenent protagonisme, una cosa genial per deixar descansar el cabell de l’estrès al qual el sotmeten les eines de pentinat la resta de l’any. No obstant això, lluir una cabellera natural no significa portar-la de qualsevol manera. Volem uns rínxols d’infart i aconseguir-los és molt fàcil si seguim aquests consells.

Els rínxols, tendència absoluta aquest estiu

Ja fa algunes temporades que els rínxols reivindiquen el seu lloc, després de dècades de domini dels cabells llisos. No és casualitat, i és que vivim una època de reivindicació d’estils propis, de personalitats úniques, d’estimar el que se’ns ha donat i mostrar-ho amb orgull al món. Per això, els rínxols naturals i sense artificis són els més populars.

Això sí, els cabells arrissats presenten algunes particularitats i reptes:

Són, de manera natural, més secs i porosos.

La falta d’hidratació provoca el seu encrespament.

També són més fins, fràgils i propensos al trencament.

La humitat provoca nusos i encrespament a causa de la forma de la fibra.

La seva forma en espiral també impedeix que els productes que apliquem s’estenguin per igual d’arrel a puntes.

L’ús de productes incorrectes provoca que s’afegeixi massa pes.

Tot i això, sovint resulta difícil aconseguir uns rínxols definits de llarga durada. Per això, és necessari seguir bones rutines de cura i triar els productes adequats.

Consells de cura

Pentina el teu cabell amb un raspall de pues amples mentre et dutxes. Una vegada sec, no utilitzis la pinta, així evitaràs que es crespi. Abans d’aplicar-te un producte de pentinat, seca l’excés d’humitat amb una tovallola (estrenyent suaument, mai fregant), i així aconseguiràs que penetri millor. Seca l’arrel amb l’ajuda d’un difusor, però no a la màxima potència, ja que un excés de calor apagaria la lluentor. A l’hora de dormir, pots utilitzar una funda de coixí de seda en lloc d’una de cotó per a evitar la fricció.

Per bellezactiva.com