Arriben a la Seu d’Urgell les exposicions ‘L’Andorra de Súperlópez’ i ‘#INCASOL40. 40 anys, 40 raons’

Aquest dijous 15 de juliol s’ha obert a la Sala La Cuina l’exposició ‘L’Andorra de Súperlópez’. En aquesta s’hi podrà trobar una selecció d’esbossos i originals de dos àlbums: ‘Las montañas voladoras’ i ‘Viento en los dedos’, en els que hi apareix Andorra i la Seu d’Urgell. A més a més, s’hi faran dos concursos en els que es sortejarà un exemplar de ‘Superlópez’ signat per Jan, el seu autor.

Estarà oberta al públic de dilluns a divendres de les 17 a les 21 hores, i els dissabtes de les 10 a les 14 hores.

Per altra banda, aquest divendres 16 de juliol, obrirà l’exposició d’INCASÒL ’#INCASOL40. 40 anys, 40 raons’ a la Sala Sant Domènec. Aquesta commemora el 40è aniversari de l’Institut Català del Sòl, i pretén donar a conèixer què ha fet aquesta institució i quins son els seus projectes actuals i de futur. Està formada per sis parts que es corresponen amb els sis eixos de l’Agenda Urbana de Catalunya, impulsada pel Govern de la Generalitat per tal d’implementar els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.