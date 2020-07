Pell al descobert, tot el que has de saber

Quan fa pocs dies de l’entrada de l’estiu, posem el nostre focus en la cura de la pell, que durant els pròxims mesos estarà més al descobert que mai… Pren nota de les nostres propostes i segur que triomfaràs!

Un preciós color en la teva pell

Amb els primers raigs de sol ens ve de gust sortir a passejar i retrobar-nos amb els nostres amics. Els leggins i texans donen pas als shorts o bermudes, els jerseis a les samarretes de màniga curta i als tops amb tirants. El que menys gràcia fa és que ens vegin pàl·lides amb cara de cansades després de tant confinament!

Clarins ofereix una solució ràpida i eficient per a lluir un aspecte d’allò més saludable i estival. Es tracta d’unes gotetes d’or que es barregen amb les nostres cremes hidratants quotidianes per a ajudar-nos a obtenir un bronzejat gradual d’allò més natural, però amb uns efectes que es noten des de la primera aplicació.

Per al rostre, 3 gotes d‘Addition Concentré Eclat de Clarins barrejades amb la crema facial són suficients per a aplicar-lo sobre tot el rostre i el coll. El seu preu: 28,50€/15ml.

Per al cos, necessitarem barrejar 6 gotes d‘Addition Concentré Eclat Corps de Clarins amb la llet corporal per zona d’aplicació: escot i ventre, esquena, braços, natges, cuixes, bessons i empenyes.

Els laboratoris Clarins van associar els components naturals de la DHA i de l’eritrulosa que interactuen amb els aminoàcids de la pell activant la seva coloració de manera gradual. Mentre que l’extracte d’àloe vera manté la pell hidratada i confortable.

Les seves textures es barregen fantàsticament i, el que és millor, fan olor de vacances i pugen la moral.

Uns trucs que t’ajudaran:

– Abans de la primera aplicació és aconsellable exfoliar la pell del rostre i del cos per a obtenir un to uniforme i durador.

– Després de cada aplicació hem de rentar-nos bé les mans.

– En un parell d’hores es fa visible l’efecte bona cara. Per a obtenir un bronzejat més intens repetir l’aplicació durant 2 o 3 dies.

El seu preu: 42,00€/30ml.

Càpsules per a activar el bronzejat i protegir la teva pell

Quan arribin les altes temperatures totes desitjarem anar a la platja o la piscina per a refrescar-nos. Sabem que abans de sortir de casa hem de protegir la nostra pell amb productes d’alt factor de protecció. No obstant això, l’acció protectora serà molt més completa si incloem en els nostres hàbits beauty la ingesta diària d’una càpsula d‘Arkosol Intensivo, d’Arkopharma cada matí. Si comences quinze dies abans de començar a prendre el sol, i durant tota la temporada estival, et bronzejaràs més ràpidament, a més el color serà més daurat i lluminós. D’altra banda també mantindràs el to de la teva pell durant més temps si les prens.

Arkosol Intensivo posseeix una fórmula reforçada: un complex de carotenoides 100% d’origen vegetal, més concentrada en actius. Conté 9 actius d’origen vegetal, a més de seleni i coure per a: una preparació global de la pell i una pell radiant, ajudar a la protecció de les cèl·lules enfront del mal oxidatiu (seleni i vitamina E) i contribuir a la pigmentació normal de la pell (coure).

El seu preu: 24,50€/30 perles.

Pren el sol de manera saludable

Per fi ha arribat el moment! Tenim les platges i piscines obertes i podem escapar-nos per a refrescar-nos i prendre plàcida i saludablement el sol. Per a això disposem d’una magnífica proposta… La línia solar Waterlover Sun Milk SPF30 i SPF50, de Biotherm que ha aconseguit la rigorosa Ecoetiqueta Nordic Swan per ser respectuosa amb el fitoplàncton i la vida marina. Waterlover Sun Milk ajuda a protegir la pell i, al mateix temps, a la conservació dels nostres oceans.

Les noves Waterlover Sun Milks amb etiqueta ecològica compleixen amb un dels més elevats estàndards de qualitat ecològica per als productes solars, al mateix temps que proporcionen el millor en protecció enfront dels raigs UVA i UVB. Amb una fórmula un 97% biodegradable. El producte s’ha concebut per a minimitzar el seu impacte en l’aigua i en els organismes aquàtics.

Però el compromís de Biotherm va més enllà de les seves fórmules. Per a continuar amb l’objectiu de reduir l’ús de plàstic de primer ús i minimitzar els residus de plàstic no reciclable, els envasos de Waterlover Sun Milk es fabriquen amb un 100% de plàstic reciclat i reciclable. A més, proporcionen més informació i aporten a l’usuari instruccions per al reciclatge de tots els components.

El seu preu: 24,50€/200ml.

Un remei per a tot… o gairebé tot!

Et presentem un bàlsam reparador del qual no podràs prescindir i t’acompanyarà tot l’estiu… i la resta de l’any! Es tracta de Le Petit Remède, de L’Occitane, un reparador multiusos formulat amb olis essencials de Siempreviva, Lavanda, Ametlla i mantega de Karité nutritiva amb una mica d’Àrnica. Tots ells són ingredients 100% naturals. A més, aquesta petita meravella no conté petroli, ni olis minerals ni cap altre producte artificial.

Aquest bàlsam meravellosament perfumat, es presenta en una capseta d’alumini reciclable en dos formats pràctics: una capseta per a portar sempre amb tu i una altra més gran per a cuidar-te a casa.

En aquests moments que ens rentem tant les mans, pots utilitzar-ho com a màscara de mans per a nodrir les pells seques a la nit, després de tantes rentades… Per al rostre té múltiples utilitats, però en temps de màscara et pot anar fantàsticament per a reduir el frec d’aquesta o nodrir la pell seca després d’hores d’utilitzar-la. També és molt útil per a nodrir i reparar els talons esquerdats, però també per a aplicar una capa en la zona de frec de les sandàlies. Pot ser usada per a nodrir la pell seca dels colzes i genolls i per a segellar les puntes obertes del cabell…

Des de L’Occitane ens han explicat que té almenys 50 usos!, però no te’ls enumerarem tots… perquè vegis que és cert, si fas clic aquí aniràs directament a la pàgina del producte i veuràs tots els seus beneficis.

El seu preu: 12€/15g i 35€/100g.

Pell lliure de borrissol durant més temps

La cera calenta en una gran opció per a depilar zones extenses com braços i cames i també per a eliminar el pèl de zones més petites com el bigoti, entrecella, dits de les mans o peus… i el que és més interessant, durant més temps que amb altres tècniques. Si a aquesta llarga durada en els resultats (quatre setmanes, aproximadament) se li afegeix que es poden escalfar en el microones en només un minut, els beneficis es multipliquen. I aquest és el cas de les noves ceres Daen, que acaben de presentar Ecodepil, formulada amb ingredients naturals, sense components d’origen animal –pel que és Vegan Friendly– sense cap colorant, perfums ni parabens. A més és eficaç en borrissol curt: depila el borrissol a partir d’1,5mm. Com a ingredient estrella té el Tamanu Oil ECO-CERT COSMOS. Amb propietats antiinflamatòries, antimicrobianes, cicatritzants i regeneradores. A més, es presenta en un pot pràctic i sostenible, compostable i sense plàstic.

El seu preu: 5,50€/100g

