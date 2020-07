Amb la voluntat de donar a conèixer el ric patrimoni de la vall, enguany s’organitza la 1a edició del concurs de fotografia “Descobreix la Vall del Madriu-Perafita-Claror”, obert a tota persona major de 18 anys. En aquesta primera edició, el tema del concurs és lliure, i comporta uns premis de 300€ (1er premi), 200€ (2n premi) o 100€ (3er premi)! Es poden consultar les bases del concurs a http://www.madriu-perafita-claror.ad/concurs-de-fotografia/

Activitats d’estiu

Aquesta setmana hi haurà la oportunitat de conèixer la vall del Madriu-Perafita-Claror des de dues vessants molt diferents.

Dijous dia 16, a les 19.00, tindrà lloc “el sender del sentits”. Aquesta activitat està centrada en experimentar i interactuar amb els sentits i la natura durant una sortida nocturna: mitjançant el tacte, l’oïda, l’olfacte i la vista, els participants es relacionaran amb el seu entorn. L’activitat, organitzada en col·laboració de E-Forestland, té un cost de 5€ pels adults i majors de 14 anys.

El dissabte dia 18, l’Olivier Codina, historiador del Departament de Patrimoni Cultural de Govern, ens explicarà quin impacte va tenir la industria siderúrgica a la Vall del Madriu-Perafita-Claror i en el modelat recent del seu paisatge amb una sortida arqueològica que s’iniciarà a les 9.00 des del circuit de les Fonts i que acabarà al voltant de les 17.00. Aquesta sortida, organitzada en col·laboració del Centre d’interpretació del Ferro, de la Farga Rossell, és gratuïta per a tothom.

Dissabte següent, dia 25, s’organitza l’última activitat del mes de juliol, el taller “Coneix la vida dels arbres”. Les inscripcions a totes les activitats es poden fer a portal@madriu-perafita-claror.ad, o bé per telèfon al 823000.

Aquestes activitats s’emmarquen dins les activitats d’estiu que, com cada any, es duen a terme a la vall del Madriu-Perafita-Claror. Enguany, la crisi sanitària no ha permès començar les activitats al mes de maig com estava previst, però moltes d’elles han estat re-programades per a la tardor. Podeu consultar el programa a http://www.madriu-perafita-claror.ad/activitatsdestiu/

Eventuals d’estiu

El passat dimecres dia 8 de juliol va sortir publicat al BOPA l’edicte per a la contractació de 3 eventuals per recolzar el cos d’ecoguardes de la Vall. D’aquesta manera, es podran ampliar rutes i horaris durant el mes d’agost.

La protecció de la vall del Madriu-Perafita-Claror és una prioritat de la comissió de gestió. Perpetuar el patrimoni natural i cultural per oferir a les generacions futures un medi preservat no és, tanmateix, gens evident. L’ecoguarda contribueix a mantenir i a revaloritzar la qualitat biològica i paisatgística d’un lloc. Treballa al servei de la gestió perdurable de la vall, oferint al territori una plusvàlua mediambiental, social i turística.