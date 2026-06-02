Patrimoni Cultural treballa en una publicació sobre el treball de Rafael Benet dedicat al patrimoni artístic andorrà

El Departament de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports impulsa la publicació d’una compilació de textos del pintor, crític i historiador de l’art Rafael Benet dedicats al patrimoni artístic andorrà. Aquesta iniciativa es du a terme amb la col·laboració i per iniciativa de Jacint Berenguer, advocat, investigador i historiador de l’art, cofundador de la Fundació Rafael Benet i secretari del seu Patronat. Amb aquesta publicació, el Departament vol retre homenatge a una figura clau en la revalorització i difusió del patrimoni artístic d’Andorra, posant en relleu la seva contribució al coneixement i preservació dels béns culturals del país.
L’eix central del recull de textos és la transcripció i primera publicació del Catàleg Monumental d’Andorra, primer inventari del patrimoni artístic andorrà elaborat per Rafael Benet, amb la col·laboració de Manuel Humbert, l’any 1955. Amb l’objectiu de catalogar els monuments i altres béns d’interès artístic d’Andorra, Benet i Humbert van recórrer el territori elaborant un inventari de 149 pàgines manuscrites, il·lustrat amb fotografies i postals realitzades per Valentí Claverol i Bartomeu Rebés expressament per a aquest projecte.
Per aquest motiu, el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Privada Valentí Claverol amb l’objectiu d’incorporar a aquesta publicació les imatges realitzades expressament per il·lustrar el Catàleg Monumental d’Andorra, contribuint així a donar una forma més fidedigna a l’inventari original i fins ara inèdit.
La publicació també incorporarà altres escrits i articles de Rafael Benet sobre el que ells anomenaven, patrimoni artístic andorrà, redactats entre les dècades dels anys cinquanta i seixanta del segle XX, així com la transcripció d’una selecció de correspondència que posa de manifest els vincles personals i professionals que Rafael Benet mantenia amb figures rellevants del país, com Pere Canturri, Narcís Casal, el síndic Julià Reig, entre d’altres.
Aquest projecte editorial representa una oportunitat per a recuperar i difondre una aportació fonamental per al coneixement del patrimoni cultural andorrà i, alhora, posar en valor la tasca de les persones que, des de diferents àmbits, han contribuït a la seva preservació i estudi