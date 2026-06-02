Ocupació i Treball es trasllada a l’edifici Les Columnes «per a millorar l’atenció a la ciutadania»

El Departament d’Ocupació i Treball del Govern ha iniciat, aquest dimarts, el trasllat dels serveis generals, l’àrea d’Inspecció de Treball i el Servei d’Ocupació a les noves dependències situades a l’edifici Les Columnes, a l’avinguda Tarragona, 58-62 d’Andorra la Vella. Fins ara, el departament es trobava a l’edifici de les Boïgues, a Escaldes-Engordany. Aquest canvi d’ubicació respon a la voluntat de millorar l’atenció a la ciutadania, amb espais més amplis, accessibles i adaptats a les necessitats del servei. Les noves instal·lacions disposen de zones específiques d’atenció al públic a la planta baixa i a la primera planta, amb un total de vuit despatxos destinats a aquest ús, mentre que la segona planta es reserva als espais de treball intern. Amb motiu del trasllat, avui i demà dimecres no es prestarà atenció al públic. Es preveu reprendre el servei amb normalitat a partir de dijous a la nova ubicació.
Actualment, el Servei d’Ocupació atén al voltant de 500 persones usuàries, aproximadament la meitat de les quals es troben en recerca activa de feina i l’altra meitat en processos de millora laboral. Totes les persones usuàries han estat informades prèviament del trasllat mitjançant correu electrònic.
L’entrada principal es farà per la planta baixa de l’edifici Les Columnes. La nova localització, més cèntrica, facilita l’accés a la ciutadania i permet oferir espais d’atenció més amables, amb més garanties de confidencialitat. Pel que fa a l’àrea d’Inspecció de Treball, el nou emplaçament també afavoreix la proximitat i la comoditat en la realització de consultes per part de les persones interessades.
Aquest trasllat «s’emmarca en l’estratègia del Govern de continuar millorant la qualitat dels serveis públics i adaptar-los a les necessitats actuals de la ciutadania», assenyalen des de l’Executiu.