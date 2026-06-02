Esquí: Primeres estades dels equips de la FAE a Les Deux Alpes

Els equips d’esquí alpí de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) van tornar a la feina fa dues setmanes amb un primer contacte amb el físic i també amb una primera estada en neu a Les Deux Alpes. Esquiadores i esquiadors com Jordina Caminal, Carla Mijares, Íria Medina, Bartumeu Gabriel o Clàudia Garcia, a més dels joves, han estat entrenant i alguns encara són a l’estació francesa.
Carla Mijares
Carla Mijares ha tornat a esquiar i ho ha fet sense molèsties i recuperada dels problemes físics que patia. L’andorrana va viatjar a Les Deux Alpes el passat dia 27 de maig, juntament amb la resta de l’equip femení, i després d’una parada per a provar les botes i agafar el nou material, va començar a esquiar el divendres 29. Ho farà, a més, fins el dissabte dia 6, quan tornarà a casa. L’andorrana es troba amb el seu nou entrenador responsable, Pol Carreras, que ha destacat que la tornada als esquis ha estat “impecable” i que no hi ha rastre dels problemes físics que arrossegava l’esquiadora a final de la temporada. Després d’aquesta estada hi ha una altra prevista, del 14 al 19 de juny, també a Les Deux Alpes.
Equip femení
L’equip femení, amb Jordina Caminal, Íria Medina i Clàudia Garcia, també es troba a Les Deux Alpes. La principal novetat ha estat la tornada als esquís de Clàudia Garcia en un entrenament grupal, després del seu procés de recuperació del trencament de lligaments creuats, i amb bones sensacions, segons ha explicat l’entrenador responsable, Xoque Bellsolà.
Els entrenaments en aquesta estada inclouen tres jornades de base amb eslàlom, dos dies de gegant i un bloc de supergegant. Dimecres serà dia de descans, per a reprendre l’activitat amb gegant i supergegant fins el 6 de juny, quan tornaran a casa. A aquesta estada també es troba l’skiman Mathis Cottet.
Bartumeu Gabriel i els joves
També han estat d’estada a Les Deux Alpes Bartumeu Gabriel i el grup de joves, amb Didac González com a entrenador al capdavant, i amb l’equip tècnic completat per Mihai Bara, Nico Belcredi i Romain Chamayou.
Aquest primer contacte amb la neu va ser del passat diumenge 24 al divendres 29, amb entrenaments tant de gegant com de supergegant, amb un “molt bon bloc i molt bones condicions, amb poca gent i bona neu tot i la calor”, segons ha explicat González. Part del grup també tornarà la pròxima setmana -del 7 al 12 de juny-, també per a fer un nou bloc de gegant i supergegant.