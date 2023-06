Un plat de patates a la riojana (Getty images)

Tot sovint ens trenquem el cap a l’hora de fer un àpat saborós i que, a la vegada, no ens faci mal a la butxaca. Per a aquesta setmana us proposem una recepta fàcil, econòmica i deliciosa. Es tracta d’unes bones patates a la riojana. Són d’aquells plats, tan suculents que, pràcticament, no els cal que hi hagi tall. Preneu nota.

Ingredients:

4 patates grans

200 grams de xoriç picant

1 ceba gran

2 grans d’all

1 pebrot vermell

1 cullerada de pebre vermell dolç

1/2 culleradeta de pebre vermell picant (opcional)

1 fulla de llorer

1 litre de brou de carn o verdures

Oli d’oliva verge extra

Sal al gust

Julivert picat per a decorar





Elaboració:

Pelar les patates i tallar-les en trossos mitjans. Reservar.

En una cassola gran, escalfar un parell de cullerades d’oli d’oliva a foc mitjà. Agregar el xoriç tallat en rodanxes i sofregir durant uns minuts fins que deixi anar el seu greix i estigui lleugerament daurat.

Retirar el xoriç de la cassola i reservar. En la mateixa cassola, afegir la ceba picada finament i el pebrot vermell tallat en tires. Cuinar a foc mitjà-baix fins que estiguin tendres i lleugerament daurats.

Agregar els alls picats i el pebre vermell dolç i picant. Remoure ràpidament perquè el pebre vermell no es cremi i es barregi bé amb la resta dels ingredients.

Afegir les patates tallades i barrejar bé perquè s’impregnin dels sabors del sofregit. Cuinar durant un parell de minuts.

Agregar el xoriç reservat i la fulla de llorer. Cobrir tot amb el brou de carn o verdures. Si prefereixes un guisat més espès, afegeix menys brou.

Cuinar a foc mitjà-baix, tapant la cassola, durant aproximadament 30-40 minuts o fins que les patates estiguin tendres i s’hagi format una salsa espessa. Remoure de tant en tant amb cura per a evitar que les patates s’enganxin al fons.

Provar i ajustar la sal al gust.

Una vegada les patates estiguin llestes, retirar la fulla de llorer i servir ben calentes. Pots posar una mica de julivert picat per damunt per a decorar.

I això és tot! Ara pots gaudir d’unes delicioses patates “a la riojana”, un plat reconfortant i saborós. Bon profit!