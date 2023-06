Idees per a decorar un balcó de manera creativa

Una terrassa moblada amb molt gust (iStock)

Hi ha racons a la nostra casa plens de potencial per a convertir-se en el nostre espai favorit per a llegir, prendre una copa de vi, prendre el sol o sortir perquè ens doni l’aire. Si tens un balcó, independentment de la mida, hi ha mil maneres de transformar-ho en un lloc acollidor adaptat als teus gustos.

Taula i cadires

Pots col·locar unes taules amb coixins, posar una mini butaca o comprar cadires penjants per a tenir un espai només per a tu. Sigues creativa!





Plantes

Sona a clixé, però les plantes són vida. Posa torretes o ganxos d’on puguis penjar plantes del sostre, la paret i la barana, així no et robaran espai i li donaran molta vida al balcó. A més, les plantes són oxigen, i el color verd exerceix un efecte relaxant en el teu cervell.





El terra

Si el pots canviar, opta per la fusta, donant-li un estil vintage. Si no, aposta per una catifa.





Pantalla de privacitat

Amb bambús, plantes, taules o llums penjants, fes una barrera perquè tinguis una mica més de privacitat.





Llums

És un altre clixé, però li dona un toc romàntic i molt acollidor.





Hamaques

Si tens espai, una hamaca et canvia el dia, t’ajuda a desconnectar, relaxar-te i oblidar-te de tot.





Tocs extra

Imprimeix-li el teu caràcter, ja sigui amb detalls minimalistes, donant-li un toc maia, un aire japonès, o reciclant objectes per a convertir-los en complements que reflecteixin la teva personalitat.





Per Mujerde10.com